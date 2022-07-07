Багатообіцяючий розгром. Динамо забило шість м'ячів швейцарському клубу

Підопічні Мірчі Луческу провели товариський поєдинок із резервною командою Сьона, в якому здобули впевнену перемогу

Денис Антюх відзначився дублем у матчі із дублерами Сьона / Фото: Колаж: Сьогодні,

Київське Динамо проводить тренувальний збір у Швейцарії у рамках підготовки до протистояння з турецьким Фенербахче у Лізі чемпіонів. До речі, відразу після матчів у ЛЧ "біло-сині" зіграють із Евертоном .

Команда Мірчі Луческу ще раз зіграла із Сьоном, який мінімально обіграла з рахунком 1:0 минулого тижня. Щоправда, на цей раз спаринг-партнером біло-синіх стали резервісти швейцарського клубу.

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Динамо здобуло більш ніж впевнену перемогу, забивши супернику 6 м'ячів. Відповісти Сьон-2 зміг лише одним голом.

Добре проявили себе Денис Гармаш та Денис Антюх, які записали на свій рахунок по два взяття воріт. Ще по одному м'ячу забили Владислав Дубінчак та Владислав Ванат.

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Тренувальний матч

Сьон-2 – Динамо – 1:6

Голи: Аймон (38) – Гармаш (1, 20), Дубінчак (58), Ванат (61, пен.), Антюх (80, 82)

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Динамо: Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Вівчаренко, Шепелєв, Яцик, В.Волошин, Гармаш, Ванат, Супряга.

На заміну виходили: Нещерет, Боль, Андрієвський, Тимчик, Дубінчак, Антюх.

Нагадаємо, перший поєдинок протистояння Динамо та Фенербахче відбудеться 20 липня у польському місті Лодзь. Зустріч розпочнеться о 21:00 за Києвом.

Контрольні матчі Динамо:

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