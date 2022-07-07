Миколенко буде щасливим. Динамо зіграє з Евертоном у благодійному матчі

Екс-динамівець Віталій Миколенко вийде проти своєї колишньої команди у благодійному поєдинку на підтримку України

Динамо проведе матч із Евертоном 29 липня / Фото: Колаж: Сьогодні

Київське Динамо відразу після матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проведе спаринг із сильним суперником – командою АПЛ Евертоном. До речі, 5 липня "біло-сині" розписали нульову нічию з 15-кратним чемпіоном Швейцарії.

Динамо та Евертон проведуть поєдинок 29 липня у Ліверпулі на стадіоні "Гудісон Парк". Стартовий свисток арбітра прозвучить о 21:45 за київським часом.

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Матч нестиме благодійну місію. Усі гроші, зібрані під час поєдинку, будуть спрямовані на підтримку України в протистоянні з Росією.

Everton and Dynamo Kiev have preliminary agreed to play a friendly, on Friday 29th July, with a kick-off time of 19:45pm. Everton offered the friendly match at Goodison Park to Dynamo Kyiv, to raise additional funds to support the Ukraine fund — The Bobble (@ElBobble) July 6, 2022

Нагадаємо, у складі "ірисок" виступає екс-динамівець Віталій Миколенко. Захисник перейшов із Динамо до Евертона 1 січня 2022 року. Віталій підписав контракт на 4,5 роки – до літа 2026 року. На трансфері свого вихованця київський клуб заробив 23 млн єро.

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До речі, фанати "ірисок" шаленіють від українського захисника. Миколенко повернувся до клубу перервавши свою відпустку.

Віталій Миколенко намагається якнайкраще підготуватися до сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час підготовки до сезону команда Луческу вже зіграла чотири матчі зі швейцарськими клубами.

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Контрольні матчі Динамо:

Матчі у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів проти Фенербахче динамівці зіграють 20 та 27 липня.

Старт у чемпіонаті України заплановано 23 серпня.