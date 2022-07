Миколенко буде щасливим. Динамо зіграє з Евертоном у благодійному матчі

Київське Динамо відразу після матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проведе спаринг із сильним суперником – командою АПЛ Евертоном. До речі, 5 липня "біло-сині" розписали нульову нічию з 15-кратним чемпіоном Швейцарії.

Динамо та Евертон проведуть поєдинок 29 липня у Ліверпулі на стадіоні "Гудісон Парк". Стартовий свисток арбітра прозвучить о 21:45 за київським часом.

Матч нестиме благодійну місію. Усі гроші, зібрані під час поєдинку, будуть спрямовані на підтримку України в протистоянні з Росією.

Everton and Dynamo Kiev have preliminary agreed to play a friendly, on Friday 29th July, with a kick-off time of 19:45pm. Everton offered the friendly match at Goodison Park to Dynamo Kyiv, to raise additional funds to support the Ukraine fund