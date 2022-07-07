Миколенко буде щасливим. Динамо зіграє з Евертоном у благодійному матчі

Київське Динамо відразу після матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проведе спаринг із сильним суперником – командою АПЛ Евертоном. До речі, 5 липня "біло-сині" розписали нульову нічию з 15-кратним чемпіоном Швейцарії.
Динамо та Евертон проведуть поєдинок 29 липня у Ліверпулі на стадіоні "Гудісон Парк". Стартовий свисток арбітра прозвучить о 21:45 за київським часом.
Матч нестиме благодійну місію. Усі гроші, зібрані під час поєдинку, будуть спрямовані на підтримку України в протистоянні з Росією.
Everton and Dynamo Kiev have preliminary agreed to play a friendly, on Friday 29th July, with a kick-off time of 19:45pm. Everton offered the friendly match at Goodison Park to Dynamo Kyiv, to raise additional funds to support the Ukraine fund— The Bobble (@ElBobble) July 6, 2022
Нагадаємо, у складі "ірисок" виступає екс-динамівець Віталій Миколенко. Захисник перейшов із Динамо до Евертона 1 січня 2022 року. Віталій підписав контракт на 4,5 роки – до літа 2026 року. На трансфері свого вихованця київський клуб заробив 23 млн єро.
До речі, фанати "ірисок" шаленіють від українського захисника. Миколенко повернувся до клубу перервавши свою відпустку.
Під час підготовки до сезону команда Луческу вже зіграла чотири матчі зі швейцарськими клубами.
Контрольні матчі Динамо:
- 26.06. Динамо – Івердон-Спорт (Швейцарія) – 1:1
- 29.06. Динамо – Лозанна (Швейцарія) – 0:2
- 02.07. Динамо – Сьон (Швейцарія) – 1:0
- 05.07. Динамо – Янг Бойз (Швейцарія) – 0:0
- 09.07. Динамо – Люцерн (Швейцарія)
- 12.07. Динамо – Ліон (Франція)
- 15.07. Динамо – Антверпен (Бельгія)
- 29.07. Динамо – Евертон (Англія)
Матчі у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів проти Фенербахче динамівці зіграють 20 та 27 липня.
Старт у чемпіонаті України заплановано 23 серпня.