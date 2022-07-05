Сухий товарняк. Динамо не впоралося із 15-разовим чемпіоном Швейцарії

Київське Динамо продовжує серію благодійних матчів Match for Peace! Stop the War! Сьогодні динамівці зустрічалися із 15-разовим чемпіоном Швейцарії клубом Янг Бойз. Раніше кияни обіграли Сьон (1:0).
Поєдинок вийшов не надто насиченим, небезпечних моментів практично не було. У результаті суха нічия – 0:0.
Історія зустрічей
Динамо має давні рахунки з "бджолами". У сезоні 2017/18 ЛЧ Янг Бойз вибив "біло-синіх" із турніру на стадії 3-го кваліфай-раунду. Того ж року підопічні Хацкевича двічі зіграли зі швейцарцями у групі Ліги Європи. У другому за значимістю турнірі кияни обіграли "бджіл", а один матч звели внічию.
26.07.2017. Ліга чемпіонів УЄФА. 3-й кваліфікаційний раунд. Динамо – Янг Бойз – 3:1
Голи: Ярмоленко (15), Мбокані (34), Гармаш (90+3) – Фасснахт (90+1).
2.08.2017. Ліга чемпіонів УЄФА. 3-й кваліфікаційний раунд. Янг Бойз – Динамо – 2:0
Голи: Оаро (13, пен.), Лотомба (90).
19.10.2017. Ліга Європи УЄФА. Груповий етап. Динамо – Янг Бойз – 2:2
Голи: Мбокані (34), Морозюк (49) – Ассале (17, 40)
2.11.2017. Ліга Європи УЄФА. Груповий етап. Янг Бойз – Динамо – 0:1
Гол: Буяльський (70).
Свій наступний матч Динамо зіграє у суботу, 9 липня, проти Люцерна.