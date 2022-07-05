Сухий товарняк. Динамо не впоралося із 15-разовим чемпіоном Швейцарії

Товариський поєдинок на зборах підопічні Мірчі Луческу зіграли внічию з Янг Бойзом

Динамо і Янг Бойз зіграли без голів / Фото: Колаж: Сьогодні

Київське Динамо продовжує серію благодійних матчів Match for Peace! Stop the War! Сьогодні динамівці зустрічалися із 15-разовим чемпіоном Швейцарії клубом Янг Бойз. Раніше кияни обіграли Сьон (1:0).

Поєдинок вийшов не надто насиченим, небезпечних моментів практично не було. У результаті суха нічия – 0:0.

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Історія зустрічей

Динамо має давні рахунки з "бджолами". У сезоні 2017/18 ЛЧ Янг Бойз вибив "біло-синіх" із турніру на стадії 3-го кваліфай-раунду. Того ж року підопічні Хацкевича двічі зіграли зі швейцарцями у групі Ліги Європи. У другому за значимістю турнірі кияни обіграли "бджіл", а один матч звели внічию.

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26.07.2017. Ліга чемпіонів УЄФА. 3-й кваліфікаційний раунд. Динамо – Янг Бойз – 3:1

Голи: Ярмоленко (15), Мбокані (34), Гармаш (90+3) – Фасснахт (90+1).

2.08.2017. Ліга чемпіонів УЄФА. 3-й кваліфікаційний раунд. Янг Бойз – Динамо – 2:0

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Голи: Оаро (13, пен.), Лотомба (90).

19.10.2017. Ліга Європи УЄФА. Груповий етап. Динамо – Янг Бойз – 2:2

Голи: Мбокані (34), Морозюк (49) – Ассале (17, 40)

2.11.2017. Ліга Європи УЄФА. Груповий етап. Янг Бойз – Динамо – 0:1

Гол: Буяльський (70).

Свій наступний матч Динамо зіграє у суботу, 9 липня, проти Люцерна.