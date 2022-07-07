Многообещающий разгром. Динамо забило шесть мячей швейцарскому клубу

Подопечные Мирчи Луческу провели товарищеский поединок с резервной командой Сьона, в котором одержали уверенную победу

Денис Антюх отличился дублем в матче с дублерами Сьона / Фото: Коллаж: Сегодня, Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо проводит тренировочный сбор в Швейцарии в рамках подготовки к противостоянию с турецким Фенербахче в Лиге чемпионов. Кстати, сразу после матчей в ЛЧ "бело-синие" сыграют с Эвертоном.

Команда Мирчи Луческу еще раз сыграла с Сьоном, который минимально обыграла со счетом 1:0 на прошлой неделе. Правда, в этот раз спарринг-партнером бело-синих стали резервисты швейцарского клуба.

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Динамо одержало более чем уверенную победу, забив сопернику 6 мячей. Ответить Сьон-2 смог только одним голом.

Хорошо проявили себя Денис Гармаш и Денис Антюх, которые записали на свой счет по два взятия ворот. Еще по одному мячу забили Владислав Дубинчак и Владислав Ванат.

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Тренировочный матч

Сьон-2 – Динамо – 1:6

Голы: Аймон (38) – Гармаш (1, 20), Дубинчак (58), Ванат (61, пен.), Антюх (80, 82)

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Динамо: Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Вивчаренко, Шепелев, Яцык, В.Волошин, Гармаш, Ванат, Супряга.

На замену выходили: Нещерет, Боль, Андриевский, Тымчик, Дубинчак, Антюх.

Напомним, первый поединок противостояния Динамо и Фенербахче состоится 20 июля в польском городе Лодзь. Встреча начнется в 21:00 по Киеву.

Контрольные матчи Динамо:

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