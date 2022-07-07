Многообещающий разгром. Динамо забило шесть мячей швейцарскому клубу

Киевское Динамо проводит тренировочный сбор в Швейцарии в рамках подготовки к противостоянию с турецким Фенербахче в Лиге чемпионов. Кстати, сразу после матчей в ЛЧ "бело-синие" сыграют с Эвертоном.
Команда Мирчи Луческу еще раз сыграла с Сьоном, который минимально обыграла со счетом 1:0 на прошлой неделе. Правда, в этот раз спарринг-партнером бело-синих стали резервисты швейцарского клуба.
Динамо одержало более чем уверенную победу, забив сопернику 6 мячей. Ответить Сьон-2 смог только одним голом.
Хорошо проявили себя Денис Гармаш и Денис Антюх, которые записали на свой счет по два взятия ворот. Еще по одному мячу забили Владислав Дубинчак и Владислав Ванат.
Тренировочный матч
Сьон-2 – Динамо – 1:6
Голы: Аймон (38) – Гармаш (1, 20), Дубинчак (58), Ванат (61, пен.), Антюх (80, 82)
Динамо: Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Вивчаренко, Шепелев, Яцык, В.Волошин, Гармаш, Ванат, Супряга.
На замену выходили: Нещерет, Боль, Андриевский, Тымчик, Дубинчак, Антюх.
Напомним, первый поединок противостояния Динамо и Фенербахче состоится 20 июля в польском городе Лодзь. Встреча начнется в 21:00 по Киеву.
Контрольные матчи Динамо:
- 26.06. Динамо – Ивердон-Спорт (Швейцария) – 1:1
- 29.06. Динамо – Лозанна (Швейцария) – 0:2
- 02.07. Динамо – Сьон (Швейцария) – 1:0
- 05.07. Динамо – Янг Бойз (Швейцария) – 0:0
- 07.07. Динамо – Сьон-2 (Швейцария) – 6:1
- 09.07. Динамо – Люцерн (Швейцария)
- 12.07. Динамо – Лион (Франция)
- 15.07. Динамо – Антверпен (Бельгия)
- 29.07. Динамо – Эвертон (Англия)
Смотрите обзор матча Янг Бойз – Динамо