Хвилина позитивної ностальгії: рівно рік тому Україна переписала історію у Глазго (відео)

29 червня 2021 року наша футбольна збірна здійснила прорив на чемпіонаті Європи, здолавши в 1/8 фіналу Швецію. Розповідаємо про перипетії того напруженого матчу

Артем Довбик святкує гол у ворота збірної Швеції на Євро-2020 / Фото: Reuters

Рівно рік тому на Євро-2020 відбувся один з найкращих матчів збірної України з футболу в історії. Команда Андрія Шевченка тоді грала проти збірної Швеції в 1/8 фіналу.

"Синьо-жовті" дивом пробилися у плей-офф, оскільки у групі програли два матчі з трьох. Єдиною перемогою був тріумф над Північною Македонією у другому турі (2:1), тоді як з голландцями (2:3) та австрійцями (0:1) наші взяли нуль очок.

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Вдалий формат дозволив нам не лише вийти далі з третього місця, а й отримати цілком зручного суперника від імені Швеції. Рахунок у грі відкрили наші хлопці, хльосткий удар вийшов у Зінченка після навісу Ярмоленка з флангу у першому таймі.

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Втім, до перерви шведи відігралися. Бущан не зміг впоратися з пострілом Еміля Форсберга, після якого м'яч рикошетом від нашого захисника залетів у ворота.

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Гра підходила все ближче до серії пенальті, проте два моменти переламали перебіг зустрічі. Спочатку Артем Бесєдін ціною важкої травми отримав видалення для Маркуса Даніельсона.

А потім Артем Довбик вийшов на поле та вирвав перемогу для нашої команди. Форвард Дніпра-1 вдало замкнув подачу Зінченка з флангу та приніс нашій команді чвертьфінал. А заразом і продемонстрував світові свій забавний ліфчик.

Подальші події довкола збірної більше засмучували. Англія начисто розібралася з нами в 1/4 фіналу, Андрій Шевченко неоднозначно залишив посаду головного тренера, а парафія Петракова спочатку приносила лише нічиї з казахами та французами у відборі на ЧС-2022.

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Пізніше наша команда все ж таки пройшла у плей-офф і була навіть за крок від виходу на Мундіаль після перемоги над Шотландією та гідної гри з Уельсом. Але гра зі шведами 29 червня 2021 року назавжди залишиться легендарною для нашого футболу. Не менш ніж битва зі Швейцарією на ЧС-2006.