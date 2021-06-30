Герой матчу Україна – Швеція показав "ліфчик": для чого він потрібен футболістам

Вчора вся країна дізналася про футболіста Артема Довбика. Його гол у ворота Швеції за кілька хвилин до завершення другого екстра-тайму вивів нашу збірну до чвертьфіналу Євро!
Після забитого м'яча Артем в радісному пориві зняв з себе футболку, фото і відео цього моменту моментально облетіло мережу. І тут у багатьох виникло питання: "А що це за ліфчик на Довбику?".
Що за ліфчики на футболістах
Це спеціальні спортивні трекери. Прості варіанти є у багатьох з нас – трекери на зап'ясті. У футболістів вони професійні – закріплюються між лопатками за допомогою того самого "ліфчика", мають датчики серцевого ритму, GPS для відстеження переміщень гравців.
На Довбику був тренер фірми STATSports. Такі ж використовують в топових клубах – МЮ, Ліверпулі, Ювентусі, Тоттенгемі, Арсеналі та інших.
Для чого потрібні трекери на футболістах?
Такі трекери збирають дані в режимі реального часу і дозволяють тренерам відслідковувати результативність гравців на ноутбуках і планшетах.
Що вони показують:
- дистанцію, яку подолав футболіст
- використані калорії
- максимальну швидкість
- відстань, пройдену за хвилину
- кількість прискорень
- дистанція прискорень
- та інші
Скільки коштує такий трекер?
Точно такий трекер, який був на Артемі Довбику, на офіційному сайті компанії-виробника зараз продається зі знижкою в 16%. Ціна – 234.99 євро (еквівалент 7 600 грн). Доставка безкоштовна по всьому світу.
Набір включає сам трекер, "ліфчик" для нього і додаток.
Нагадаємо, що Артем Довбик став героєм матчу проти Швеції на Євро-2020. За ніч кількість його підписників в Instagram зросла вдвічі і продовжує збільшуватися.