Герой матчу Україна – Швеція показав "ліфчик": для чого він потрібен футболістам

Артем Довбик під час святкування голу в ворота шведів зняв футболку і спровокував питання по девайсу, розміщеному на тілі. Пояснюємо, що це

Артем Довбік зняв футболку і показав спортивний трекер / Фото: Reuters

Вчора вся країна дізналася про футболіста Артема Довбика. Його гол у ворота Швеції за кілька хвилин до завершення другого екстра-тайму вивів нашу збірну до чвертьфіналу Євро!

Після забитого м'яча Артем в радісному пориві зняв з себе футболку, фото і відео цього моменту моментально облетіло мережу. І тут у багатьох виникло питання: "А що це за ліфчик на Довбику?".

Артем Довбик святкує гол у ворота збірної Швеції на Євро-2020 / Фото: Reuters

Що за ліфчики на футболістах

Це спеціальні спортивні трекери. Прості варіанти є у багатьох з нас – трекери на зап'ясті. У футболістів вони професійні – закріплюються між лопатками за допомогою того самого "ліфчика", мають датчики серцевого ритму, GPS для відстеження переміщень гравців.

На Довбику був тренер фірми STATSports. Такі ж використовують в топових клубах – МЮ, Ліверпулі, Ювентусі, Тоттенгемі, Арсеналі та інших.

Артем Довбик. Спортивний трекер STATSports / Фото: Reuters

Для чого потрібні трекери на футболістах?

Такі трекери збирають дані в режимі реального часу і дозволяють тренерам відслідковувати результативність гравців на ноутбуках і планшетах.

Що вони показують:

дистанцію, яку подолав футболіст

використані калорії

максимальну швидкість

відстань, пройдену за хвилину

кількість прискорень

дистанція прискорень

та інші

Скільки коштує такий трекер?

Точно такий трекер, який був на Артемі Довбику, на офіційному сайті компанії-виробника зараз продається зі знижкою в 16%. Ціна – 234.99 євро (еквівалент 7 600 грн). Доставка безкоштовна по всьому світу.

Набір включає сам трекер, "ліфчик" для нього і додаток.

Нагадаємо, що Артем Довбик став героєм матчу проти Швеції на Євро-2020. За ніч кількість його підписників в Instagram зросла вдвічі і продовжує збільшуватися.