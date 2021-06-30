2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
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Україна --
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Герой матчу Україна – Швеція показав "ліфчик": для чого він потрібен футболістам

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
30 червня, 13:19
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Артем Довбик під час святкування голу в ворота шведів зняв футболку і спровокував питання по девайсу, розміщеному на тілі. Пояснюємо, що це
Артем Довбік зняв футболку і показав спортивний трекер
Артем Довбік зняв футболку і показав спортивний трекер / Фото: Reuters

Вчора вся країна дізналася про футболіста Артема Довбика. Його гол у ворота Швеції за кілька хвилин до завершення другого екстра-тайму вивів нашу збірну до чвертьфіналу Євро!

Після забитого м'яча Артем в радісному пориві зняв з себе футболку, фото і відео цього моменту моментально облетіло мережу. І тут у багатьох виникло питання: "А що це за ліфчик на Довбику?".

Артем Довбик святкує гол у ворота збірної Швеції на Євро-2020
Артем Довбик святкує гол у ворота збірної Швеції на Євро-2020 / Фото: Reuters

Що за ліфчики на футболістах

Це спеціальні спортивні трекери. Прості варіанти є у багатьох з нас – трекери на зап'ясті. У футболістів вони професійні – закріплюються між лопатками за допомогою того самого "ліфчика", мають датчики серцевого ритму, GPS для відстеження переміщень гравців.

На Довбику був тренер фірми STATSports. Такі ж використовують в топових клубах – МЮ, Ліверпулі, Ювентусі, Тоттенгемі, Арсеналі та інших.

Артем Довбик. Спортивний трекер STATSports
Артем Довбик. Спортивний трекер STATSports / Фото: Reuters

Для чого потрібні трекери на футболістах?

Такі трекери збирають дані в режимі реального часу і дозволяють тренерам відслідковувати результативність гравців на ноутбуках і планшетах.

Що вони показують:

  • дистанцію, яку подолав футболіст
  • використані калорії
  • максимальну швидкість
  • відстань, пройдену за хвилину
  • кількість прискорень
  • дистанція прискорень
  • та інші

Скільки коштує такий трекер?

Точно такий трекер, який був на Артемі Довбику, на офіційному сайті компанії-виробника зараз продається зі знижкою в 16%. Ціна – 234.99 євро (еквівалент 7 600 грн). Доставка безкоштовна по всьому світу.

Набір включає сам трекер, "ліфчик" для нього і додаток.

Нагадаємо, що Артем Довбик став героєм матчу проти Швеції на Євро-2020. За ніч кількість його підписників в Instagram зросла вдвічі і продовжує збільшуватися.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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