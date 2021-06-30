Герой матча Украина – Швеция показал "лифчик": для чего он нужен футболистам

Вчера вся страна узнала о футболисте Артеме Довбике. Его гол в ворота Швеции за несколько минут до завершения второго экстра-тайма вывел нашу сборную в четвертьфинал Евро!
После забитого мяча Артем в радостном порыве снял с себя футболку, фото и видео этого момента моментально облетело сеть. И тут у многих возник вопрос: "А что это за лифчик на Довбике?".
Что за лифчики на футболистах
Это специальные спортивные трекеры. Простые варианты есть у многих из нас – трекеры на запястье. У футболистов они профессиональные – закрепляются между лопатками с помощью того самого "лифчика", имеют датчики сердечного ритма, GPS для отслеживания перемещений игроков.
На Довбике был тренер фирмы STATSports. Такие же используют в топовых клубах – МЮ, Ливерпуле, Ювентусе, Тоттенхэме, Арсенале и других.
Для чего нужны трекеры на футболистах?
Такие трекеры собирают данные в режиме реального времени и позволяют тренерам отслеживать результативность игроков на ноутбуках и планшетах.
Что они показывают:
- дистанцию, которую преодолел футболист
- использованные калории
- максимальную скорость
- расстояние, пройденное за минуту
- количество ускорений
- дистанция ускорений
- и другие
Сколько стоит такой трекер?
Точно такой трекер, какой был на Артеме Довбике, на официальном сайте компании-производителя сейчас продается со скидкой в 16%. Цена – 234.99 евро (эквивалент 7 600 грн). Доставка бесплатная по всему миру.
Набор включает сам трекер, "лифчик" для него и приложение.
Напомним, что Артем Довбик стал героем матча против Швеции на Евро-2020. За ночь количество его подписчиков в Instagram выросло вдвое и продолжает увеличиваться.