2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
branding
СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Проснулся знаменитым: за ночь у героя матча со Швецией Довбика стало в два раза больше подписчиков

Александр Трикиша Александр Трикиша
30 июня, 11:34
Копировать ссылку
Артем Довбик стал героем матча против Швеции на Евро-2020. За ночь количество его подписчиков в Instagram выросло в двое и продолжает увеличиваться
Артем Довбик стал героем Украины
Артем Довбик стал героем Украины / Фото: Reuters

Нападающий сборной Украины Артем Довбик стал настоящим героем страны после победного гола в ворота сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Довбик появился на поле на 106 минуте, а на 118-й ударом головой принес нашей команде победу.

Читайте также: Не подошел Динамо и стал чемпионом Дании: что известно об Артеме Довбике

До начала матча Довбика мало кто знал, форвард Днепра-1 проводил всего третий матч в составе национальной команды, а гол и вовсе стал дебютным. А после финального свистка он стал главной звездой команды.

Фанаты тысячами бросились подписываться на страницу Артема в Instragram. Сразу после матча у него было всего 19 тысяч подписчиков, а на данный момент количество фолловеров выросло вдвое!

До матча

Спустя ночь

Ранее Довбик предполагал, что не сможет уснуть после матча. "Сейчас только начинаю приходить в себя. Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался", – сказал Довбик.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Зарядись энергией!
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Зарядись на Евро!
Hell
Опрос
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

13 200 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 2 июля
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять