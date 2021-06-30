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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Прокинувся знаменитим: за ніч у героя матчу зі Швецією Довбика стало в два рази більше підписників

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
30 червня, 11:34
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Артем Довбик став героєм матчу проти Швеції на Євро-2020. За ніч кількість його підписників в Instagram зросла вдвічі і продовжує збільшуватися
Артем Довбик став героєм України
Артем Довбик став героєм України / Фото: Reuters

Нападаючий збірної України Артем Довбик став справжнім героєм країни після переможного гола у ворота збірної Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Довбик з'явився на полі на 106 хвилині, а на 118-й ударом головою приніс нашій команді перемогу.

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До початку матчу Довбика мало хто знав, форвард Дніпра-1 проводив лише третій матч в складі національної команди, а гол і зовсім став дебютним. А після фінального свистка він став головною зіркою команди.

Фанати тисячами кинулися підписуватися на сторінку Артема в Instragram. Відразу після матчу у нього було всього 19 тисяч підписників, а на цей момент кількість фоловерів зросла вдвічі!

до матчу

через ніч

Раніше Довбик припускав, що не зможе заснути після матчу. "Зараз тільки починаю приходити в себе. Напевно, це доля якась. У мене немає слів просто. Такий збіг обставин, що треба було виходити. Тренер сказав, що треба виходити, допомагати партнерам по команді, чекати свій момент, шанс. Я його все-таки дочекався", – сказав Довбик.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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