Прокинувся знаменитим: за ніч у героя матчу зі Швецією Довбика стало в два рази більше підписників

Артем Довбик став героєм матчу проти Швеції на Євро-2020. За ніч кількість його підписників в Instagram зросла вдвічі і продовжує збільшуватися

Артем Довбик став героєм України / Фото: Reuters

Нападаючий збірної України Артем Довбик став справжнім героєм країни після переможного гола у ворота збірної Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020. Довбик з'явився на полі на 106 хвилині, а на 118-й ударом головою приніс нашій команді перемогу.

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До початку матчу Довбика мало хто знав, форвард Дніпра-1 проводив лише третій матч в складі національної команди, а гол і зовсім став дебютним. А після фінального свистка він став головною зіркою команди.

Фанати тисячами кинулися підписуватися на сторінку Артема в Instragram. Відразу після матчу у нього було всього 19 тисяч підписників, а на цей момент кількість фоловерів зросла вдвічі!

до матчу

через ніч

Раніше Довбик припускав, що не зможе заснути після матчу. "Зараз тільки починаю приходити в себе. Напевно, це доля якась. У мене немає слів просто. Такий збіг обставин, що треба було виходити. Тренер сказав, що треба виходити, допомагати партнерам по команді, чекати свій момент, шанс. Я його все-таки дочекався", – сказав Довбик.