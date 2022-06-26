Фенербахче планує купити гравця збірної України, щоб він розтрощив Динамо

Артем Довбик зацікавив суперника Динамо у Лізі чемпіонів. Турецький віце-чемпіон має намір заграти його проти киян

Артем Довбик, збірна України / Фото: Reuters

Зовсім скоро Динамо стартує у Лізі чемпіонів. 20 липня київська команда воює з Фенербахче у другому раунді кваліфікації. Гра у відповідь у Стамбулі призначена на 27 липня.

Турецький віце-чемпіон планує посилитись перед битвою з киянами. Влітку тренером команди став Жорже Жезуш, а як посилення атаки. Фенербахче розглядає Артема Дзюбу.

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Втім, "канарки" знайшли альтернативу гравцю збірної Росії. За даними турецьких ЗМІ, Фенербахче поклав око на форварда Дніпра-1 та збірної України Артема Довбика, який у квітні тренувався з Динамо

Артем Довбик тренуватиметься з Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Керівництво хоче підписати форварда якомога раніше, щоб він пройшов збори та був готовий до битви з Динамо у Лізі чемпіонів. Повідомляється, що сам Артем не проти переїхати до Туреччини.

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До речі, Довбик також входить до сфери інтересів Торіно. Минулого сезону УПЛ, який так і не завершився, Артем став найкращим бомбардиром турніру, забивши 14 голів у 17 матчах. Також на рахунку нападника чотири голи у 13 матчах за збірну України.