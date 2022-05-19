Мінус п'ять гравців. Петраков прочистив склад перед матчем із Шотландією

Підопічні Петракова провели у Хорватії третій спаринг в рамках підготовки до відповідальних поєдинків відбору ЧС-2022 та матчів Ліги націй. Україна зіграла внічию з Рієкою (1:1), не зумівши вирвати перемогу у другому таймі.
За підсумками першого етапу тренувального збору Олександр Петраков сформував остаточну заявку футболістів, які готуватимуться до вирішального матчу за вихід на чемпіонат світу-2022. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Отже, за результатами товариських матчів, розташування збірної залишили п'ять виконавців – захисник Шахтаря Юхим Конопля, а також чотири представники Динамо: Віталій Буяльський, Артем Бєсєдін, Денис Гармаш, Сергій Булеца.
Водночас у розташуванні команди залишається захисник Денис Попов, який отримав травму в матчі з Емполі. Як показало обстеження, у вихованця Динамо пошкоджено ахіллове сухожилля і на відновлення йому знадобиться два тижні.
Остаточний список гравців збірної України на гру із Шотландією.
- Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).
- Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо Київ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо Київ), Олександр Пихальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).
- Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Ганза, Німеччина).
Наразі футболісти отримали від тренерського штабу два дні вихідних. Команда збереться в суботу, а вже 23-го та 26-го числа її чекають останні два травневі спаринги. Як повідомив Петраков, в одному з них "синьо-жовті" мають зіграти проти ДР Конго.
30 травня команда вирушить до Глазго, де 1 червня зіграє матч відбору ЧС-2022 проти Шотландії. У разі успіху 5 червня на збірну України чекає битва з Вельсом за право поїхати на Мундіаль, який пройде з 21 листопада по 18 грудня в Катарі.