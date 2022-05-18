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Їм ще у ліжку працювати! Тренер збірної України відправив гравців до жінок

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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18 травня, 22:12
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Олександр Петраков натякнув своїм підопічним, що вони можуть провести вихідні на своє задоволення
Александр Петраков має почуття гумору
Александр Петраков має почуття гумору

Сьогодні збірна України провела товариський матч проти Рієки. Команда Олександра Петракова розписала світову із хорватським клубом. З нашого боку голом відзначився Денис Гармаш.

Свою думку про гру висловив головний тренер збірної України Олександр Петраков. Коуч зізнався, що для команди було тяжко грати два матчі за два дні.

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"Сьогодні була не та картинка, яка має бути. Дуже важка дорога. Ми встали о 8-й ранку. В аеропорту була затримка рейсу на півгодини. Приїхали, тут температура +27."

Я не виправдовуюсь, такого в мене ніколи не було. Хлопці зайшли в готель, годинка полежала в номерах, потім поїхала, установка та гра. У мене ні до кого нема претензій. Вони молодці. Дуже тяжко їм було, я це бачив.

Після поєдинку наставник зізнався, що дасть гравцям два вихідні дні. При цьому Петраков пожартував, що відправив футболістів до дружин для роботи в ліжку.

"Їм ще у ліжку треба працювати. Вони їдуть до жінок, нехай два дні попрацюють у ліжках. Хоч сили будуть".

Команда збереться в суботу, а вже 23 і 26 числа її чекають останні два травневі спаринги. Як повідомив Петраков, в одному з них "синьо-жовті" мають зіграти проти ДР Конго.

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30 травня команда вирушить до Глазго, де 1 червня зіграє матч відбору ЧС-2022 проти Шотландії. У разі успіху 5 червня на збірну України чекає битва з Уельсом за право поїхати на Мундіаль, який пройде з 21 листопада по 18 грудня в Катарі.

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