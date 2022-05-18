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Айнтрахт --
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Челси --
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Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
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Манчестер Сити --
Астон Вилла --
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Им еще в кровати работать! Тренер сборной Украины отправил игроков к женам

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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18 мая, 22:12
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Александр Петраков намекнул своим подопечным, что они могут провести выходные в свое удовольствие
Александр Петраков имеет чувство юмора
Александр Петраков имеет чувство юмора / Фото: REUTERS

Сегодня сборная Украины провела товарищеский матч против Риеки. Команда Александра Петракова расписала мировую с хорватским клубом. С нашей стороны голом отметился Денис Гармаш.

Свое мнение об игре высказал главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Коуч признался, что для команды было тяжело играть два матча за два дня.

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"Сегодня была не та картинка, которая должна быть. Очень тяжелая дорога. Мы встали в 8 утра. В аэропорту была задержка рейса на полчаса. Приехали, тут температура +27.

Я не оправдываюсь, такого у меня никогда не было. Парни зашли в отель, часок полежали в номерах, потом поехали, установка и игра. У меня ни к кому нет претензий. Они молодцы. Очень тяжело им было, я это видел".

После поединка наставник признался, что даст игрокам два дня выходных. При этом Петраков пошутил, что отправил футболистов к женам для "работы в кровати".

"Им еще в кровати нужно работать. Они едут к женам, пусть два дня поработают в кроватях. Хоть силы будут".

Команда соберется в субботу, а уже 23 и 26 числа ей предстоят последние два майских спарринга. Как сообщил Петраков, в одном из них "сине-желтые" должны сыграть против ДР Конго.

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30 мая команда отправится в Глазго, где 1 июня сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Шотландии. В случае успеха 5 июня сборную Украины ожидает битва с Уэльсом за право поехать на Мундиаль, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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