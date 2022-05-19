Минус пять игроков. Петраков прочистил состав перед матчем с Шотландией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал окончательный состав на матчи плей-офф ЧМ-2022 и Лиги наций

Петраков принял кадровые решения перед матчем с шотландцами / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Подопечные Петракова провели в Хорватии третий спарринг рамках подготовки к ответственным поединкам отбора ЧМ-2022 и матчам Лиги наций. Украина сыграла вничью с Риекой (1:1), не сумев вырвать победу во втором тайме.

По итогам первого этапа тренировочного сбора Александр Петраков сформировал окончательную заявку футболистов, которые будут готовиться к решающему матчу за выход на чемпионат мира-2022. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Итак, по результатам товарищеских матчей расположение сборной покинули пять исполнителей – защитник Шахтера Ефим Конопля, а также четыре представителя Динамо: Виталий Буяльский, Артем Беседин, Денис Гармаш, Сергей Булеца.

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В то же время в расположении команды остается защитник Денис Попов, получивший травму в матче с Эмполи. Как показало обследование, у воспитанника Динамо повреждено ахиллово сухожилие и на восстановление ему потребуется две недели.

Окончательный список игроков сборной Украины на игру с Шотландией.

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Дмитрий Потрошитель (Ворскла Полтава), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Дмитрий Потрошитель (Ворскла Полтава), Андрей Лунин (Реал, Испания). Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь ( Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь ( Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Гем , Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо Киев), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Гем , Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия). Нападающие: Артем Довбык (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).

Сейчас футболисты получили от тренерского штаба два дня выходных. Команда соберется в субботу, а уже 23-го и 26-го числа ей предстоят последние два майских спарринга. Как сообщил Петраков, в одном из них "сине-желтые" должны сыграть против ДР Конго.

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30 мая команда отправится в Глазго, где 1 июня сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Шотландии. В случае успеха 5 июня сборную Украины ожидает битва с Уэльсом за право поехать на Мундиаль, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.