Між базою і лікарнею: що з Луческу

З'явилися нові подробиці щодо стану 76-річного наставника київського Динамо, який продовжує бути відсутнім на тренерському містку команди

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Головний тренер Динамо Мірча Луческу, який не літав до Італії на програний матч з Інтером 0:3, нині працює з командою у змішаному режимі.

Реклама

76-річний румунський фахівець продовжує відновлюватися після операції з видалення кісти у волосяній цибулині. Наразі Луческу періодично приїздить на базу динамівців, проводить теорію і повертається в лікарню.

Про це повідомляє Tribuna.com.

За інформацією джерела, у Луческу періодично спостерігається підвищення температури. Так було і перед спарингом з Інтером в Монці. Однак Мірча в будь-якому разі не збирався відвідувати цей поєдинок, тому що йому не рекомендують перельоти і керівництво командою під час матчів.

Не виключено, що повноцінне повернення Луческу до роботи відбудеться 18 серпня, коли на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського Динамо зіграє з Інгульцем. Рішення ухвалять, грунтуючись на стані здоров'я тренера найближчими днями.

Реклама

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: as.ro

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що за день до суботнього матчу з Інтером Містер почувався добре і збирався летіти до Італії. Але буквально перед вильотом у Луческу різко піднялася температура і його виліт до Мілана довелося скасувати. При цьому оперативне втручання лікарів допомогло стабілізувати стан Мірчі.

Читайте також: Супряга йде з Динамо: стало відомо, коли і за скільки