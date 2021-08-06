Луческу за вісім хвилин видалили джерело температури: подробиці операції

Під час операції в столичній клініці, яку днями переніс Мірча Луческу, йому видалили кісту.
Кіста була у волосяній цибулині. І саме вона була причиною підвищеної температури у 76-річного Луческу.
Як повідомляє румунське видання Ziare з посиланням на свої джерела, операція тривала 8 хвилин і пройшла успішно.
Нагадаємо, раніше Луческу з трибун Олімпійського, а не з лави, спостерігав за тим, як в УПЛ Динамо обіграло Верес 4:0.
Пізніше Мірча за наполяганням лікарів не полетів з Динамо до Стамбула на спаринг з Фенербахче 1:1.
"Застуда, – казав після Вереса в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital асистент Мірчі Луческу Еміл Карас. – Перепади температури. У номері – кондиціонер, а на вулиці така спека. Тренер вирішив поберегти голосові зв'язки і дивитися матч з трибун"
Але, як бачимо, все виявилося серйознішим, ніж застуда.
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