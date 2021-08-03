Суддівський розбір 2-го туру УПЛ: скандал в Маріуполі і помилка в матчі Динамо

Експерт телеканалу Футбол Михайло Метревелі проаналізував суддівські рішення в матчах другого туру чемпіонату України

Ярослав Козик допустив головну суддівську помилку в другому турі

Експерт телеканалу Футбол Михайло Метревелі спеціально для.segodnya.ua/ua продовжує щотижневий огляд суддівських підсумків туру УПЛ. Всі матчі і всі спірні моменти 2-го туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного експерта.

Михайло Метревелі:

У другому турі УПЛ суддівство було кращим, ніж у стартовому. Арбітри більшості матчів відпрацювали досить якісно і були відзначені нами високими оцінками, в межах 7-8 балів. Лише в одному поєдинку суддями була допущена серйозна результативна помилка, яка дозволила Десні обіграти Маріуполь з рахунком 2:1. В результаті найгірша оцінка туру за арбітраж (6 балів) дісталися Ярославу Козик та його помічникам.

ЛЬВІВ – ШАХТАР

Арбітр – Микола Балакін . Для арбітражу матч був порівняно легким. Команди грали без грубості і багато не фолили. VAR на матчі не працював.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 35-й хвилині Додо виконав навіс в штрафну і почав активно сигналізувати, що м'яч потрапив в руку Політило. Арбітр дав продовжити гру. Спірний епізод, якому не можна дати однозначну оцінку.

На жаль, повтори в телетрансляції не дали чіткої відповіді, чи потрапив м'яч в руку. З тих ракурсів, які показали, склалося враження, що м'яч потрапив в руку і повинен був бути пенальті. Але все ж не можна однозначно сказати, що арбітр в цьому епізоді помилився .

На 38-й хвилині Додо виконав простріл у штрафну і м'яч потрапив у руку Якимцем. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Рука перебувала в природному положенні, м'яч потрапив в неї рикошетом від ноги захисника Львова. Цей епізод не можна розцінювати, як гру рукою.

оцінка: 8/10

КОЛОС – МЕТАЛІСТ тисячі дев'ятсот двадцять п'ять

Арбітр – Олександр Шандор . Матч був досить легким для арбітражу. Команди мало фолили. VAR на матчі не працював.

Розглянути варто один епізод. На 62-й хвилині Протасов заробив для Металіста-1925 кутовий, але перед цим він заліз в офсайд. Арбітри не зафіксували положення поза грою і призначили кутовий.

оцінка: 8/10

МИНАЙ – ОЛЕКСАНДРІЯ

Арбітр – Віталій Романов . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди грали грубо. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

Арбітр Віталій Романов / Фото: Facebook

На 38-й хвилині Кулієв пішов в жорсткий підкат перед штрафним і вдарив по ногах Калюжного. Арбітр дав продовжити гру. Це помилка . Гравець Миная не зіграв в м'яч.

При цьому нога була відірвана від газону і удар прийшовся в ногу супернику. Повинні були бути жовта картка для Кулієва і перспективний штрафний для Олександрії.

Читайте також: Селезньов з голим торсом заговорив по-українськи – тепер півроку не буде давати інтерв'ю

На 43-й хвилині Селезньов впав у штрафному після боротьби з Демченко. Арбітр зафіксував фол в атаці і призначив штрафний для Олександрії. Це вірне рішення . Форвард Миная штовхнув свого суперника в спину, після чого впав сам.

оцінка: 7/10

ЧОРНОМОРЕЦЬ – ДНІПРО-1

Арбітр – Віктор Копієвський . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював.

Віктор Копієвський / Фото: Dynamo.kiev.ua

На 3-й хвилині арбітри зафіксували офсайд у Джурасека, вибігає на оперативний простір. Це помилка . Гравець Дніпро-1 знаходився на одній лінії з двома захисниками Чорноморця.

На 38-й хвилині Кравченко пішов у підкат перед штрафним і збив Довбіка. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення . Кравченко зумів дотягнутися і зіграв в м'яч, і лише потім вдарив по ногах Довбіка. Спочатку була гра в м'яч, так що арбітр вчинив правильно, що не призначивши штрафний.

оцінка: 8/10

МАРІУПОЛЬ – ДЕСНА

Арбітр – Ярослав Козик . Для арбітражу матч був середньої тяжкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були три епізоди.

Ярослав Козик / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

На 34-й хвилині Кащук в підкаті врізався ззаду в ноги Калитвинцеву. Арбітр зафіксував фол і показав гравцеві Маріуполя другу жовту картку. Це вірне рішення . Кащук не зіграв в м'яч і навіть не намагався цього зробити. Заслужене попередження, яке стало другим.

На третій доданій до першого тайму хвилині Кулаков на добиванні після удару Топалова забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і відмінив взяття воріт. Це вірне рішення . Кулаков в момент удару Топалова знаходився в метровому офсайді.

Читайте також: Результати і відео голів 2-го туру чемпіонату України з футболу

На 90 + 2-й хвилині Безбородько після навісу з флангу забив гол. Арбітр зарахував взяття воріт. Це помилка . Форвард Десни знаходився в очевидному офсайді.

Арбітра могла ввести в оману боротьба Тотовицького і Мампассі, оскільки здавалося, що м'яч пролетів повз них і відразу потрапив до Безбородько (в момент навісу Денис ще не заліз в офсайд). Але повтори чітко показують, що м'яч відскочив до Безбородько від Тотовицького. Так що це офсайд і гол не мав бути зарахований.

оцінка: 6/10

ДИНАМО – ВЕРЕС

Арбітр – Денис Шурман . Матч був легким для арбітражу. Команди грали коректно і мало фолили. VAR на матчі не працював.

Ключовими для арбітражу були два епізоди. На 82-й хвилині Махнєв забив гол. Арбітр зафіксував офсайд і відмінив взяття воріт. Це помилка . Гравець Вереса був на одній лінії із захисником Динамо. Гол повинен був бути зарахований.

На 85-й хвилині Немчанінов в штрафний пішов у підкат і врізався в ноги Циганкову. Арбітр призначив пенальті у ворота Вереса і показав Немчанинова жовту картку. Це вірне рішення . Захисник Вереса не зіграв в м'яч і очевидно збивав Циганкова.

оцінка: 7/10

ВОРСКЛА – РУХ

Арбітр – Євген Арановський . Матч для арбітражу був середньої тяжкості. Команди досить багато фолили. VAR на матчі не працював. Розглянути варто один епізод.

На 21-й хвилині Мартинюк і Челядин пішли в жорсткий стик, після якого гравець Руху залишився лежати на газоні. Арбітр зафіксував фол з боку Мартинюка і показав йому жовту картку. Це вірне рішення .

Челядин був першим на м'ячі, а капітан Руху йшов в небезпечний підкат. І хоч в результаті постраждав саме Мартинюк, порушення правил було з його боку, що вірно і зафіксував арбітр.

оцінка: 8/10

ІНГУЛЕЦЬ – ЗОРЯ

Арбітр – Сергій Бойко . Матч був досить легким для арбітражу. Команди грали коректно і мало фолили. VAR на матчі не працював. Ключовими для арбітражу були два епізоди.

Сергій Бойко

На 23-й хвилині Ковальов вдарив по воротах, м'яч потрапив в Фаворова і всі гравці Інгульця почали активно сигналізувати, що м'яч потрапив гравцеві Зорі в руку. Арбітр залишив апеляції без уваги і дав продовжити гру. Це вірне рішення . Фаворов ховав руки за спину, м'яч потрапив йому в плече. Про пенальті не було й мови.

На 80-й хвилині Сітало впав у штрафному після боротьби з Руфат. Арбітр зафіксував симуляцію і показав гравцеві Інгульця жовту картку. Це вірне рішення . Сітало картинно падав після мінімального контакту з боку гравця Зорі.

оцінка: 8/10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ