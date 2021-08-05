Тренер Шахтаря назвав Динамо фаворитом у боротьбі за чемпіонство в УПЛ

Італієць Роберто Де Дзербі розповів про боротьбу з Динамо в УПЛ і про те, яким бачить Шахтар в новому сезоні

Роберто Де Дзербі розповів про бразильців в Шахтарі та боротьбу з Динамо за золото УПЛ / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Наставник "гірників" Роберто Де Дзербі вдало почав свою кар'єру в Україні. При ньому Шахтар здобув дві перемоги в чемпіонаті України, а також вдало стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів , Обігравши на виїзді Генк.

В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Інший погляд" в додатку Shakhtar Club головний тренер "гірників" розповів про ігрову схему команди, бразильських гравців і суперників в чемпіонаті.

- Ви часто використовуєте схему 4-2-3-1. Як ви її підбираєте: під наявних гравців або навпаки?

- Я дивлюся в насамперед на футболістів і тільки потім можу будувати свою тактику. Але якщо потрібно – можу адаптуватися під ситуацію. Проблема не в числах, 4-2-3-1, 4-3-2-1. Проблема в тому, що футболісти повинні знати, що саме робити на полі і робити це добре.

- На ваш погляд якась схема підходить Шахтарю і визначилися ви вже зі схемою для нашої команди?

- Найголовніше – це щоб найсильніші футболісти грали всі разом. Потрібно поєднати кращі якості найсильніших футболістів і тоді буде легше домогтися потрібного результату. Коли у тебе є потрібні якості, немає ніяких обмежень.

- Чи готові ви до того, що в чемпіонаті України суперники будуть закриватися і ви змушені будете грати першим номером?

- Ми звичайно готові, тому що коли я був в Сассуоло, то багато команд вже тоді закривалися проти нас в обороні. Це не добре чи погано, найголовніше – знати як грати в такому випадку і як розвивати нашу гру.

Я вже знаю, що багато команд в Україні будуть сидіти в обороні. Але ми повинні готуватися до цього, тому що врешті-решт це теж футбол.

- В останні роки Шахтар робив ставку на бразильських гравців. Чи будете ви дотримуватися цього курсу?

- По-перше, Шахтар буде робити ставку на сильних футболістів, дуже хороших футболістів. Окей, вони бразильці, питання ж не в національності – футболіст з України, з Бразилії чи Італії. Питання в тому, хто сильний, хто дуже сильний і хто слабкий.

Я вважаю це плюсом, що у нас є багато бразильців. Разом вони дуже добре взаємодіють друг з одним. У них є традиції, культура, вони створюють хороший колектив. Точно можу сказати, що Шахтар завжди купував сильних футболістів і ця традиція залишається.

- Що ви насамперед сказали гравцям Шахтаря, коли приїхали на перше тренування. Можливо, поставили свої умови?

В тренді Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

- Я відразу їм сказав, що ми будемо наполегливо працювати, але в водночас ми будемо розважатися.

- Ваша тренерська діяльність – це більше про тактичному або комбінаційному футболі?

- Все разом, тому що одне пов'язане з іншим, і навпаки. Адже коли футболіст індивідуально поліпшить свій рівень, вся команда може стати краще. У кожного футболіста є свій розвиток, пов'язане з командою. Тому ми хочемо, щоб футболісти поліпшили свою гру.

- Що б ви хотіли в насамперед виховати в гравцях Шахтаря? Чому навчити їх?

- У нас один з наймолодших колективів в Європі. У молодого футболіста трохи менше досвіду, ніж у інших. Якби він був досвідчений, ми б вже не говорили, що він молодий. Що б я хотів особливо передати їм? Незважаючи на те, що у нас молода команда, ми можемо відразу почати вигравати.

Кожен футболіст, особливо молодь, повинні зрозуміти, що це дуже складно, тому вони повинні почати старанно працювати і добитися необхідних результатів. Що я завжди просив і продовжую просити – це щоб молоді футболісти стали відразу дорослими.

Ми точно сильна команда, футболісти все сильні, але цього ще не достатньо. Потрібно їм донести, що вони сильні і продовжувати багато працювати.

- У Шахтаря історично склалося гаряче протистояння з київським Динамо. Скажіть, ви вже вивчали суперника?

- Для нас найголовніше – це поліпшити наш рівень, а й за суперником теж потрібно дивитися. Ми повинні знати, як робити боляче супернику.

Я знаю, що в минулому сезоні Динамо все виграло і вони заслужили всі ці трофеї. Вони чемпіони і в зараз вони фаворити, щоб виграти знову чемпіонат. Але ми готові боротися.