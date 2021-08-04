Фенербахче – Динамо: пряма відеотрансляція товариського матчу

Слідкуйте в онлайн-режимі за контрольним поєдинком команди Мірчі Луческу проти представника турецької Суперліги

Динамо зіграє спаринг проти Фенербахче / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У середу, 4 серпня, київське Динамо зіграє спаринг з одним з лідерів турецької Суперліги. У Стамбулі команда Мірчі Луческу поміряється силами з Фенербахче. Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом. До вашої уваги – пряма відеотрансляція матчу.

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ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ФЕНЕРБАХЧЕ – ДИНАМО

Кияни провели активні збори, які плавно перетекли в чемпіонат України. "Біло-сині" відіграли 12 спарингів у Швейцарії та Австрії, здобувши по п'ять перемог і нічиїх при двох поразках. Причому в суперниках були такі представники топ-ліг як Уніон, Атлетік та Ніцца.

У неділю ж Динамо стартувало в чемпіонаті України. Підопічні Луческу впевнено здолали вдома Верес з рахунком 4:0, забивши три голи ще до перерви.

Тепер кияни мають намір розбавляти ігри чемпіонату з товариськими до закінчення серпня, щоб звикнути до режиму матчів раз в три дні. На гру з Фенербахче вирушили практично всі основні гравці киян, в тому числі й четверо новачків.

Список гравців Динамо на матч з "канарками":

Для Фенербахче сезон стартує тільки через півтора тижня. У минулому сезоні стамбульці зайняли 3 місце в Суперлізі, поступившись сусідам по місту Галатасараю та Бешикташу всього двома очками.

Отже, в нинішньому сезоні команда Вітора Перейри виступить в Лізі Європи. У раунді плей-офф Фенербахче зіграє з ХІКом або Нефтчі і в разі успіху вийде в груповий етап. Якщо ж турки програють, то опинятся в групі Ліги Конференцій.