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Фенербахче – Динамо: прямая видеотрансляция товарищеского матча

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
4 августа, 13:35
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Следите в онлайн-режиме за контрольным поединком команды Мирчи Луческу против представителя турецкой Суперлиги
Динамо сыграет спарринг против Фенербахче
Динамо сыграет спарринг против Фенербахче / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду, 4 августа, киевское Динамо сыграет спарринг с одним из лидеров турецкой Суперлиги. В Стамбуле команда Мирчи Луческу померяется силами с Фенербахче. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – прямая видеотрансляция матча.

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ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ФЕНЕРБАХЧЕ – ДИНАМО

Киевляне провели активные сборы, которые плавно перетекли в чемпионат Украины. "Бело-синие" отыграли 12 спаррингов в Швейцарии и Австрии, добыв по пять побед и ничьих при двух поражениях. Причем в соперниках были такие представители топ-лиг как Унион, Атлетик и Ницца.

В воскресенье же Динамо стартовало в чемпионате Украины. Подопечные Луческу уверенно одолели дома Верес со счетом 4:0, забив три гола еще до перерыва.

Теперь киевляне намерены разбавлять игры чемпионата с товарищескими до окончания августа, чтобы привыкнуть к режиму матчей раз в три дня. На игру с Фенербахче отправились практически все основные игроки киевлян, в том числе и четверо новичков.

В тренде

Список игроков Динамо на матч с "канарейками":

Для Фенербахче сезон стартует только через полторы недели. В прошлом сезоне стамбульцы заняли 3 место в Суперлиге, уступив соседям по городу Галатасараю и Бешикташу всего два очка.

Таким образом, в нынешнем сезоне команда Витора Перейры выступит в Лиге Европы. В раунде плей-офф Фенербахче сыграет с ХИКом или Нефтчи и в случае успеха выйдет в групповой этап. Если же турки проиграют, то окажутся в группе Лиги Конференций.

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