Стало відомо, чому Мірча Луческу не літав на гру з Інтером

Головному тренеру київського Динамо знову довелося лягти в лікарню. Стали відомі подробиці погіршення здоров'я румуна

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: as.ro

У суботу, 14 серпня, київське Динамо провело спаринг проти міланського Інтера, якому розгромно програло з рахунком 0:3. На тренерському містку киян знову був відсутній Мірча Луческу. Як повідомляє Meta-ratings.com.ua, головний тренер "біло-синіх" як і раніше відчуває проблеми зі здоров'ям і йому знадобилася допомога лікарів.

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За день до матчу з Інтером Містер почувався добре і збирався до вильоту в Італію. Але буквально перед вильотом у румунського фахівця різко піднялася температура і його виліт в Мілан довелося скасувати. Оперативне втручання лікарів допомогло стабілізувати стан Мірчі Луческу.

На даний момент самопочуття тренера киян значно покращилось, але лікарі все одно не рекомендують йому приступати до роботи. Швидше за все, головний тренер чемпіонів України пропустить найближчі матчі Динамо.

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Раніше повідомлялося, що стало причиною погіршення здоров'я 76-річного наставника киян Мірчі Луческу напередодні спарингу проти Фенербахче. Це була кіста у волосяний цибулині. Саме вона була причиною підвищеної температури у 76-річного Луческу.

Мірча Луческу / Фото: Reuters

Додамо, що після прильоту з Італії кияни розпочали підготовку до поєдинку четвертого туру УПЛ проти Інгульця, який пройде на стадіоні Динамо 18 серпня.