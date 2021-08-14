"Вони були всюди – в горлі, очах, вухах": ось що завадило Динамо в матчі з Інтером

Нападаючий киян Владислав Кулач прокоментував велику поразку команди в товариському матчі з чемпіоном Італії

Товариський матч пройшов у Італії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні київське Динамо зіграло товариський матч з Інтером. Кияни пропустили від чемпіонів Італії три сухих м'ячі – 0:3.

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Після матчу гру Динамо прокоментував нападник Владислав Кулач.

"Грати з такими командами – дуже великий досвід. Для кожного футболіста і команди в цілому. Нам належить грати з такими суперниками в Лізі чемпіонів. Шкода, що ми програли, але винесемо з цього урок".

"Комарі під час матчу? Чесно кажучи, перший раз таке бачив. Їх було неймовірно багато. Скрізь – в горлі, очах, вухах у пацанів. Це дуже сильно заважало", – цитує Кулача Динамоманія.

Відзначимо, що головного тренера Динамо Мірчі Луческу на цьому матчі в Італії не було. Він залишився в Києві, так як лише недавно був виписаний з лікарні, де йому видалили кісту.