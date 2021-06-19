Мессі часто рвало перед виходом на поле: невідомі проблеми зірок Барселони

Колишній півзахисник Барселони Ібрагім Афеллай розповів, що на тлі емоційної напруги він не міг проковтнути їжу перед матчем, а Ліонелю Мессі було ще гірше

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Колишній півзахисник Барселони і збірної Нідерландів Ібрагім Афеллай розповів які проблеми виникали у футболістів топ-рівня на тлі емоційного тиску. Не виняток і аргентинець Ліонель Мессі. Раніше Мессі забив шикарний штрафний на Кубку Америки і став рекордсменом.

"У мене через це було досить багато проблем з харчуванням, іноді я просто не міг проковтнути їжу перед матчем. Було дуже складно, але я змушував себе. Інші хлопці виглядали дуже завантаженими вже за день до гри. А в роздягальні перед поєдинком сидиш так і думаєш: "У нього в родині хтось помер або ще що трапилося?", – цитує Афеллая Voetbal Primeur

Ібрагім Афеллай / Фото: Instagram

"Якщо говорити про Мессі, то у його випадку тиск був настільки сильним, що його часто рвало в туалеті прямо перед виходом на поле. Іноді доводилося бачити це незадовго до початку матчу. Ця людина досягла в житті всього. Я думаю, більше ніколи не буде такого гравця, як він. Але навіть якщо така людина, якій нікому нічого не треба доводити, все одно відчуває такий тиск, то це про щось говорить"

Нагадаємо, що в лютому 2021-го на той момент 34-річний Ібрагім заявив про завершення кар'єри.

А недавно Мессі отримав неймовірну пропозицію, яка перебиває всі інші.