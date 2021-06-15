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Фінляндія --
Бельгія --
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Хорватія --
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Чехія --
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Мессі забив шикарний штрафний на Кубку Америки і став рекордсменом, обійшовши Батістуту

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
15 червня, 08:38
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Знаменитий аргентинський футболіст відзначився голом у матчі зі збірною Чилі в стартовому турі, але його команда не змогла втримати перемогу
Ліонель Мессі, збірна Аргентини
Ліонель Мессі, збірна Аргентини / Фото: Reuters

Минулої ночі в Бразилії завершився перший тур Кубка Америки. Збірна Аргентини на чолі з Ліонелем Мессі обмежилася нічиєю з Чилі – 1:1, але могла і зовсім програти. Однак капітан відзначився красивим голом і ще раз увійшов в історію.

Тим часом Роналду розлютився на колу і розсмішив Мережу.

На 33-й хвилині Лео зі штрафного своєю коронною лівою ногою послав м'яч прямо в "дев'ятку". Щоправда, у другому таймі все змінилося. Рефері призначив 11-метровий у ворота аргентинської команди після перегляду епізоду за допомогою VAR. Зірковий Артуро Відаль на 57-й хвилині "вистрілив" у воротаря, м'яч зрикошетив у поперечину, лише потім в сітку його добив Едуардо Варгас. У суперників були шанси змінити рахунок, але все завершилося мировою. Дивіться огляд матчу Аргентина – Чилі:

До речі, Ліонель став рекордсменом збірної Аргентини за голами в офіційних матчах: він відзначився 39-й раз і обійшов Габріеля Батістуту. Всього ж у нього 73 голи в 145 зустрічах.

Нещодавно Мессі отримав неймовірну пропозицію, що перебиває всі інші.

Також в групі А команда Парагваю обіграла Болівію – 3:1. Ще в цьому квінтеті виступає Уругвай. У групі В бразильці розправилися з венесуельцями (3:0), колумбійці здолали еквадорців – 1:0. П'ята збірна в цій когорті – Перу.

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#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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