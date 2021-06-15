Мессі забив шикарний штрафний на Кубку Америки і став рекордсменом, обійшовши Батістуту

Знаменитий аргентинський футболіст відзначився голом у матчі зі збірною Чилі в стартовому турі, але його команда не змогла втримати перемогу

Ліонель Мессі, збірна Аргентини / Фото: Reuters

Минулої ночі в Бразилії завершився перший тур Кубка Америки. Збірна Аргентини на чолі з Ліонелем Мессі обмежилася нічиєю з Чилі – 1:1, але могла і зовсім програти. Однак капітан відзначився красивим голом і ще раз увійшов в історію.

Тим часом Роналду розлютився на колу і розсмішив Мережу.

На 33-й хвилині Лео зі штрафного своєю коронною лівою ногою послав м'яч прямо в "дев'ятку". Щоправда, у другому таймі все змінилося. Рефері призначив 11-метровий у ворота аргентинської команди після перегляду епізоду за допомогою VAR. Зірковий Артуро Відаль на 57-й хвилині "вистрілив" у воротаря, м'яч зрикошетив у поперечину, лише потім в сітку його добив Едуардо Варгас. У суперників були шанси змінити рахунок, але все завершилося мировою. Дивіться огляд матчу Аргентина – Чилі:

До речі, Ліонель став рекордсменом збірної Аргентини за голами в офіційних матчах: він відзначився 39-й раз і обійшов Габріеля Батістуту. Всього ж у нього 73 голи в 145 зустрічах.

Нещодавно Мессі отримав неймовірну пропозицію, що перебиває всі інші.

Також в групі А команда Парагваю обіграла Болівію – 3:1. Ще в цьому квінтеті виступає Уругвай. У групі В бразильці розправилися з венесуельцями (3:0), колумбійці здолали еквадорців – 1:0. П'ята збірна в цій когорті – Перу.

Дізнавайтеся розклад матчів Євро-2020.