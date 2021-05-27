Мессі отримав неймовірну пропозицію, яка перебиває всі інші

Зірковий аргентинський форвард може зв'язати себе з Барселоною ще на 10 років: йому пропонують пограти в Іспанії та в США, а потім повернутися в клуб

Фото: REUTERS/Albert Gea

Один із найкращих футболістів планети продовжує розмірковувати про своє майбутнє. Сьогодні Барселона проявила нечуване бажання утримати Ліонеля Мессі, зробивши йому незвичайну пропозицію терміном на десять років.

Нещодавно писали, що Барселона відпустила Мессі, а батько кличе його в ПСЖ.

Сенсаційну новину повідомив каталонський телевізійний канал TV3.

За інформацією ЗМІ, президент Барси Жоан Лапорта хоче, щоб аргентинець міцно зв'язав своє життя з його клубом. Ліонелю пропонується підписати контракт гравця терміном на два роки, потім протягом трьох років бути представником іспанського гранда в США. Нагадаємо, Лео давно збирається туди поїхати після завершення кар'єри в Європі. А після цього Мессі на п'ять років може зайняти одну з керівних посад у Барселоні.

Правда, наразі йде фінансовий аудит клубу, який може вплинути на цей проєкт. Футболіст поки не відповів, чекаючи від босів конкретних кроків щодо посилення складу. Проте, кажуть, 28 травня Лапорта має подати гравцеві фінансові деталі угоди.

В тренді Так Шеву ще не називали. Нове прізвисько від Леоненка

Нинішній контракт шестиразового володаря "Золотого м'яча" завершується 30 червня.

Раніше Мессі назвав бажану зарплату в Манчестер Сіті: дуже дорогі гастролі.

Згадаймо, як Лео забивав у ворота ПСЖ у Лізі чемпіонів: