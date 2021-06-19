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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Месси часто рвало перед выходом на поле: неизвестные проблемы звезд Барселоны

Елена Павлова Елена Павлова
19 июня, 16:55
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Бывший полузащитник Барселоны Ибрагим Афеллай рассказал, что на фоне эмоционального напряжения он не мог проглотить еду перед матчем, а Лионелю Месси было еще хуже
Лионель Месси
Лионель Месси / Фото: Reuters

Бывший полузащитник Барселоны и сборной Нидерландов Ибрагим Афеллай рассказал какие проблемы возникали у футболистов топ-уровня на фоне эмоционального давления. Не исключение и аргентинец Лионель Месси. Ранее Месси забил шикарный штрафной на Кубке Америки и стал рекордсменом.

"У меня из-за этого было довольно много проблем с питанием, иногда я просто не мог проглотить еду перед матчем. Было очень сложно, но я заставлял себя. Другие парни выглядели очень загруженными уже за день до игры. А в раздевалке перед поединком сидишь так и думаешь: "У него в семье кто-то умер или еще что случилось?", – цитирует Афеллая Voetbal Primeur

Ибрагим Афеллай
Ибрагим Афеллай / Фото: Instagram

"Если говорить о Месси, то в его случае давление было настолько сильным, что его часто рвало в туалете прямо перед выходом на поле. Иногда приходилось видеть это незадолго до начала матча. Этот человек достиг в жизни всего. Я думаю, больше никогда не будет такого игрока, как он. Но даже если такой человек, которому никому ничего не надо доказывать, все равно чувствует такое давление, то это о чем-то говорит"

Напомним, что в феврале 2021-го на тот момент 34-летний Ибрагим заявил о завершении карьеры.

А недавно Месси получил невероятное предложение, которое перебивает все другие.

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О
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2
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Хорватия
2
1:2
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4
Шотландия
2
0:2
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
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0
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