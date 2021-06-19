Месси часто рвало перед выходом на поле: неизвестные проблемы звезд Барселоны

Бывший полузащитник Барселоны Ибрагим Афеллай рассказал, что на фоне эмоционального напряжения он не мог проглотить еду перед матчем, а Лионелю Месси было еще хуже

Лионель Месси / Фото: Reuters

Бывший полузащитник Барселоны и сборной Нидерландов Ибрагим Афеллай рассказал какие проблемы возникали у футболистов топ-уровня на фоне эмоционального давления. Не исключение и аргентинец Лионель Месси. Ранее Месси забил шикарный штрафной на Кубке Америки и стал рекордсменом.

"У меня из-за этого было довольно много проблем с питанием, иногда я просто не мог проглотить еду перед матчем. Было очень сложно, но я заставлял себя. Другие парни выглядели очень загруженными уже за день до игры. А в раздевалке перед поединком сидишь так и думаешь: "У него в семье кто-то умер или еще что случилось?", – цитирует Афеллая Voetbal Primeur

Ибрагим Афеллай / Фото: Instagram

"Если говорить о Месси, то в его случае давление было настолько сильным, что его часто рвало в туалете прямо перед выходом на поле. Иногда приходилось видеть это незадолго до начала матча. Этот человек достиг в жизни всего. Я думаю, больше никогда не будет такого игрока, как он. Но даже если такой человек, которому никому ничего не надо доказывать, все равно чувствует такое давление, то это о чем-то говорит"

Напомним, что в феврале 2021-го на тот момент 34-летний Ибрагим заявил о завершении карьеры.

А недавно Месси получил невероятное предложение, которое перебивает все другие.