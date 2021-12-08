Мати пережила сина – це жахливо: реакція на смерть українського тренера Гамули

Смерть одіозного українського тренера Ігоря Гамули стала несподіванкою. Друзі не можуть повірити, що його вже немає

Канчельскіс тужить по Гамулі / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній футболіст Динамо, Шахтаря та Манчестер Юнайтед Андрій Канчельскіс учора хотів обговорити з ним підсумки матчів Ліги чемпіонів, а сьогодні дізнався про смерть тренера.

Читайте також: Книги почитаємо на цвинтарі: що говорив за життя скандаліст Гамула

Реклама

"Здзвонювалися три дні тому, спілкувалися. Все було нормально. Вчора хотів додзвонитися та обговорити Лігу чемпіонів, а він уже не відповів. Думав, наберу сьогодні… Вранці зателефонували друзі з Ростова та повідомили – його вже немає… Жити та жити. Він мав приїхати до Москви, з'їздити до мами. Мамі 95 років. Мати пережила сина – це жахливо", – сказав Канчельскіс.

Ігор Гамула / Фото: Офіційний сайт ФК "Ростов"

Ексгравець збірної Росії розповідає, що часто зустрічався з Гамулою у Москві, де вони довго дискутували на тему футболу та життя загалом.

"Останнім часом близько спілкувалися з Ігорем тому що він працював у Москві, в клубі Геракліон. Я ходив на матчі, потім ми зустрічалися та багато спілкувалися як про футбол, так і про життя. Жаль. Була життєрадісна, добра і чуйна людина. Усі його дуже любили, шанували. Це велика-велика втрата. На жаль, життя таке ... Нехай земля йому буде пухом", – цитує Канчельскіса championat.com.

Ігор Гамула

Реклама

Останнім місцем роботи Гамули, уродженця Алчевська, був аматорський клуб Геракліон, який виступає у чемпіонаті Москви.

Гамула був відомий одіозними прес-конференціями.

На запитання, ким почувається – українцем чи росіянином, Відповідав: "Звичайно, росіянином. Я патріот Росії".

Реклама

Який був Гамула. Увага, є ненормативна лексика!