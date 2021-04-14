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Одіозний український тренер очолив любительську команду в Росії

14 квітня, 19:28

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Колишній наставник Закарпаття та херсонського Кристалу Ігор Гамула став рульовим аматорського колективу Геракліон, який виступає в чемпіонаті Москви

Скандально відомий тренер Ігор Гамула знайшов собі нове місце роботи. 61-річний уродженець Луганської області став рульовим аматорської команди Геракліон, яка виступає в чемпіонаті Москви. раніше український тренер шокував визнанням, що він – патріот Росії.

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Новину повідомили на сторінці колективу в соцмережах. При цьому, представляючи фахівця, "забули" згадати його слід в українських командах.

Гамула в 2009-2011 рр. працював в ужгородському Закарпатті, після чого осів в Ростові. Там він очолював молодіжну команду і деякі час виконував обов'язки головного тренера основи. Згодом отримав російське громадянство. Скандальні висловлювання Ігоря на пресконференціях і не тільки "прославили" його в Україні і в Росії. У тому числі він ображав темношкірих гравців.

Восени 2020 року його ледь не очолив команду третього російського дивізіону. Але, як виявилося, липовий інвестор обдурив і його, і Андрія Канчельскіса, з яким він повинен був працювати в клубі. Уже в цьому році Гамула скаржився, що "немає роботи – хоч іди і вішайся".

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Згадаймо, що говорив Гамула про відхід Ракицького зі збірної України.

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Москва тренер футбол аматори Ігор Гамула
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