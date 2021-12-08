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Книги почитаємо на цвинтарі: що говорив за життя скандаліст Гамула

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
8 грудня, 12:14
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У середу, 8 грудня, не стало одіозного футбольного тренера Ігоря Гамули. Йому був 61 рік. Згадуємо його найяскравіші цитати
Ігореві Гамулі був 61 рік
Ігореві Гамулі був 61 рік / Фото: открытые источники

Сьогодні на 62-му році життя помер колишній тренер ужгородського Закарпаття та ексгравець луганської Зорі Ігор Гамула, який останні роки працював у Росії.

Уродженець України з російським паспортом раз у раз потрапляв до хіт-парадів висловлювань тренерів за підсумками футбольних турів – після деяких заяв його звинувачували в расизмі.

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НАЙЯСНІШІ ЦИТАТИ ГАМУЛИ

"В Англії футболісти повинні отримати дозвіл на роботу, тільки після цього вони можуть грати. До нас же може приїхати будь-який віковий Опті Поба, який раніше їв банани, і стати гравцем стартового складу"

"Нічого поганого не говорю, нікого не ображаю, суддівство ніколи не чіпав. А мене штрафують, ніби я на мопеді без каски проїхав!"

Ігор Гамула
Ігор Гамула / Фото: Офіційний сайт ФК "Ростов"

"Після гри емоції назовні вириваються – можу і вилаятися. І то не поганими словами, а суто літературними. Майже"

"Завжди був нормальним пацаном, ніколи альфонсом не був. Але звабити дівчину можу швидко. Ну а якщо ще 300 грамів шампанського, то у неї шансів взагалі немає"

"Скільки себе пам'ятаю – весь час навчаюсь, весь час щось здаю. То аналізи, то ще щось"

Ігор Гамула
Ігор Гамула

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"Як без матюка, якщо програли? Зв'язки не зробиш. У сенсі – зв'язки слів у реченні"

"Є у мене приказка одна. Але я намагаюся її викорінити. Інакше некрасиво виходить – "пі" та "пі" в телевізорі. Що ж я, пікалка якась?"

"Я розумію, чого хоче бразильський хлопчина, які у нього думки в голові. Найчастіше холодно їм, додому хочуть, але в команді з трьома діжками очаківського міцного швидко відроджується дух бразильського футболу"

"Хотілося б яйця пофарбувати у яскравий колір, але не вийшло, доводиться тепер фарбувати у тьмяний"

"Я і зараз веселий хлопець, хоч дід уже. Мені кажуть: "Ой, дідусю..." А я у відповідь: "Який я вам дідусь?" Я чоловік бабусі!

"Та на цьому полі не у футбол треба грати, а кротів ловити! Я вас запевняю, вони там є!"

"Якщо сьогодні вип'ю, завтра піду опохмелятися. Такий організм. Поки не поп'ю тиждень, не зупинюся. А потім півроку не торкаюся"

"Раніше я був молодий і гарний, а тепер лише гарний"

"Випустив другого нападника, думав, він нам чимось допоможе. А він може допомогти тільки померти. Тепер не знаю, що з ним робити. А що з ним робити? Зібрав сумку і ***** додому!"

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"Добре було б, якби найближчим часом не вигнали. Хочеться ще подивитися на хороші стадіони. Зараз гляну на "Донбас-Арену" – і можна вже вмирати"

"Коли він робив підкат біля мене, я міг зазирнути в його очі. Мені здалося, що він просив мене: "Васильовичу, давай, я вже заї..." Він не просив сам заміну, але в його очах я прочитав, як же він хотів, щоб його замінили!"

"Свого часу я почув від Віктора Прокопенка такі слова: "Гумор як вагітність – або є, або нема". Я з цим повністю згоден"

"У той момент, коли я кажу, не те щоб не чую себе – просто не думаю, що це може бути смішно. А потім відкриєш газету – і самому весело стає. Мені вже начальство наказує: мовчи, мовчи. Гаразд, відповідаю. Але як мовчати, якщо мене несе?"

"Мені ніколи читати книги. З роботи приходиш, в інтернет заходиш, кнопку натиснув і заснув... Книги почитаємо потім, на цвинтарі"

Який був Гамула. Увага, є ненормативна лексика!

Раніше помер інший колишній гравець луганської Зорі – чемпіон СРСР-1972 Сергій Морозов.

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