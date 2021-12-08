Книги почитаем на кладбище: что говорил при жизни скандалист Гамула

В среду, 8 декабря, не стало одиозного футбольного тренера Игоря Гамулы. Ему был 61 год. Вспоминаем его самые яркие цитаты

Игорю Гамуле был 61 год / Фото: открытые источники

Сегодня на 62-м году жизни скончался бывший тренер ужгородского Закарпатья и экс-игрок луганской Зари Игорь Гамула, который последние годы работал в России.

Уроженец Украины с российским паспортом то и дело попадал в хит-парады высказываний тренеров по итогам футбольных туров – после некоторых заявлений его обвиняли в расизме.

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САМЫЕ ЯРКИЕ ЦИТАТЫ ГАМУЛЫ

"В Англии футболисты должны получить разрешение на работу, только после этого они могут играть. К нам же может приехать любой возрастной Опти Поба, кушавший раньше бананы, и стать игроком стартового состава"

"Ничего плохого не говорю, никого не оскорбляю, судейство никогда не трогал. А меня штрафуют, как будто я на мопеде без каски проехал!"

Игорь Гамула / Фото: Официальный сайт ФК "Ростов"

"После игры эмоции наружу вырываются – могу и выругаться. И то не плохими словами, а чисто литературными. Почти"

"Всегда был нормальным пацаном, никогда альфонсом не был. Но укатать девушку могу быстро. Ну а если еще 300 грамм шампанского, то у нее шансов вообще нет"

"Сколько себя помню – все время учусь, все время что-то сдаю. То анализы, то еще что-то"

Игорь Гамула

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"Как без мата, если проиграли? Связки не сделаешь. В смысле – связки слов в предложении"

"Есть у меня присказка одна. Но я стараюсь ее искоренить. Иначе некрасиво получается – "пи" да "пи" в телевизоре. Что же я, "пикалка" какая-то?"

"Я понимаю, чего хочет бразильский паренек, какие у него мысли в голове. Чаще всего холодно им, домой хотят, но в команде с тремя жбанами очаковского крепкого быстро возрождается дух бразильского футбола"

"Хотелось бы яйца покрасить в яркий цвет, но не получилось, приходится теперь красить в тусклый"

"Я и сейчас веселый парень, хоть дед уже. Мне говорят: "Ой, дедушка..." А я в ответ: "Какой к черту дедушка?" Я муж бабушки!"

"Да на этом поле не в футбол надо играть, а кротов ловить! Я вас уверяю, они там водятся!"

"Если сегодня выпью, завтра пойду опохмеляться. Такой организм. Пока не попью недельку, не остановлюсь. А потом полгода не прикасаюсь"

"Раньше я был молодой и красивый, а теперь только красивый"

"Выпустил второго нападающего, думал, он нам чем-то поможет. А он может помочь только умереть. Теперь не знаю, что с ним делать. А что с ним делать? Собрал сумку и н… домой!"

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"Хорошо бы в ближайшее время не выгнали. Хочется еще посмотреть на хорошие стадионы. Сейчас гляну на "Донбасс-Арену" – и можно уже умирать"

"Когда он делал подкат возле меня, я мог заглянуть в его глаза. Мне показалось, что он просил меня: "Василич, давай, я уже зае…" Он не просил сам замену, но по его глазам я прочел, как он хотел, чтобы его заменили!"

"В свое время я услышал от Виктора Прокопенко такие слова: "Юмор как беременность – или есть, или нет". Я с этим полностью согласен"

"В тот момент, когда говорю, не то чтобы не слышу себя – просто не думаю, что это может быть смешно. А потом откроешь газету – и самому весело становится. Мне уж начальство приказывает: молчи, молчи. Хорошо, отвечаю. Но как молчать, если меня несет?"

"Мне некогда читать книги. С работы приходишь, в интернет заходишь, кнопку нажал и уснул... Книги почитаем потом, на кладбище"

Каким был Гамула. Внимание, присутствует ненормативная лексика!

Ранее умер другой бывший игрок луганской Зари – чемпион СССР-1972 Сергей Морозов.