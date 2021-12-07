10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚑 Трагічна ДТП під Черніговом Шахтар - Шериф: онлайн Шахтар - Шериф: онлайн ⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Маски-шоу у ресторані: Мілевського затримали у центрі Києва

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
7 грудня, 11:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Екс-форвард київського Динамо Артем Мілевський та його агент Олександр Панков розбурхали всю футбольну громадськість
Затримання Мілевського та Панкова виявилося пранком
Затримання Мілевського та Панкова виявилося пранком / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок у соцмережах з'явилося відео, на якому скандального форварда та його агента жорстко затримали в одному із столичних ресторанів. Причина затримання не зрозуміла, але під час розмови одного з представників правоохоронних органів на відео чути слова про "товар", наявність якого заперечував Панков.

Читайте також: Вже точно накидався: Мілевського звинуватили у пияцтві

Реклама

Незабаром стало зрозумілим, що це відео було постановочним. Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко заявив, що співробітники силового відомства не причетні до цього інциденту.

"Вони знімають пранк, наскільки я зрозумів.

У всякому разі, співробітників СБУ там не залучено", – сказав Дехтяренко у коментарі Суспільне.

За словами Дехтяренка, якщо звернути увагу на фотографії, що публікуються з того місця, то чітко видно, що у нібито "силовиків" ні форма, ні наклейки СБУ не відповідають тим зразкам, у яких справді працюють співробітники СБУ.

Реклама

Зазначимо, що Артем Мілевський активно веде свій Youtube-канал. Миля і, цілком можливо, незабаром ми побачимо веселе відео за участю зірки українського футболу.

Мілевський і безхатченко в Маріуполі
Мілевський і безхатченко в Маріуполі / Фото: Миля Шоу

Раніше ми повідомляли, що екс-форвард київського Динамо через вісім років може повернутися до рідного клубу, але вже у новому статусі.

Реклама

Ігор Суркіс і Артем Мілевський
Ігор Суркіс і Артем Мілевський / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що 24 жовтня легендарний форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками столичної команди.

Артем Мілевський попрощався з уболівальниками київського Динамо
Артем Мілевський попрощався з уболівальниками київського Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Свою заяву про завершення футбольної кар'єри Міля зробив у вересні цього року, після виступів у закарпатському Минаї.

Артем Мілевський
Артем Мілевський / Фото: Instagram

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
ТОП публікацій
Сергій Шаховець

Сергій Шаховець

редактор редакції Спорт

 Дивитись усі статті
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
17
32:17
37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
21:41
8
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 грудня
17:00
Дивись на: Трансляція
19:30
Дивись на: Трансляція
Субота, 11 грудня
14:00
Дивись на: Трансляція
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти