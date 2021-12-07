Маски-шоу у ресторані: Мілевського затримали у центрі Києва

Екс-форвард київського Динамо Артем Мілевський та його агент Олександр Панков розбурхали всю футбольну громадськість

Затримання Мілевського та Панкова виявилося пранком / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок у соцмережах з'явилося відео, на якому скандального форварда та його агента жорстко затримали в одному із столичних ресторанів. Причина затримання не зрозуміла, але під час розмови одного з представників правоохоронних органів на відео чути слова про "товар", наявність якого заперечував Панков.

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Незабаром стало зрозумілим, що це відео було постановочним. Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко заявив, що співробітники силового відомства не причетні до цього інциденту.

"Вони знімають пранк, наскільки я зрозумів. У всякому разі, співробітників СБУ там не залучено", – сказав Дехтяренко у коментарі Суспільне.

За словами Дехтяренка, якщо звернути увагу на фотографії, що публікуються з того місця, то чітко видно, що у нібито "силовиків" ні форма, ні наклейки СБУ не відповідають тим зразкам, у яких справді працюють співробітники СБУ.

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Зазначимо, що Артем Мілевський активно веде свій Youtube-канал. Миля і, цілком можливо, незабаром ми побачимо веселе відео за участю зірки українського футболу.

Мілевський і безхатченко в Маріуполі / Фото: Миля Шоу

Раніше ми повідомляли, що екс-форвард київського Динамо через вісім років може повернутися до рідного клубу, але вже у новому статусі.

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Ігор Суркіс і Артем Мілевський / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що 24 жовтня легендарний форвард київського Динамо та збірної України Артем Мілевський зі сльозами на очах попрощався з уболівальниками столичної команди.

Артем Мілевський попрощався з уболівальниками київського Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

Свою заяву про завершення футбольної кар'єри Міля зробив у вересні цього року, після виступів у закарпатському Минаї.