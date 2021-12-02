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Вже точно накидався: Мілевського звинуватили у пияцтві

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
2 грудня, 23:17
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Відомий український нападник поділився у соцмережах фото, яке фоловери розкритикували
Артем Мілевський - український екс-футболіст
Артем Мілевський - український екс-футболіст

Артем Мілевський, який раніше виступав за київське Динамо, останнім часом все частіше публікує фото з ресторанів.

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Підписники Мілі запідозрили його у пияцтві:

"А очі вже сяють".

Схоже, саме тому свіже фото спортсмен зробив у окулярах, щоби не було видно очей.

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Але й тут не обійшлося без хвилі хейту з боку фанів:

"Вже накидався, точно".

"Ексмільйонер, що залишився без квартири. Шкода бачити, як такі хороші колишні футболісти сидять на лавці на Оболоні і у них немає на цигарки", – написав один із фоловерів.

До того ж Артем поділився фото із загадковим написом:

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"Залишитися людиною. І не бути жлобом", – написав Артем.

Ймовірно, Мілевський натякає на те, що треба жити на втіху і не економити на собі. Чого в принципі дотримується. Відпочинок у Туреччині, Дубаї та Куршавелі – звичайна для нього справа.

Після завершення своєї спортивної кар'єри він почав вести свій YouTube канал. І нещодавно записав інтригуюче відео, де розповів про повернення у футбол.

Як виявилося Артема запросив потренуватися зі своєю командою відомий блогер Євген Савін.

Нагадаємо, що 36-річний Артем Мілевський виступав за збірну України з 2006 року до 2012 року. За цей час він провів у складі синьо-жовтої команди 50 матчів та забив вісім м'ячів. Брав участь у ЧС-2006 та Євро-2012.

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