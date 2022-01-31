Марія Гусєва після розлучення з динамівцем зробила пікантну заяву

Марія Гусєва, котра в листопаді розлучилася з колишнім півзахисником, а нині тренером Динамо Олегом Гусєвим відповіла на питання фоловерів стосовно її особистого життя.
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- Чи вільне ваше серце? І які вимоги до чоловіків наразі?
- "Зайняте) Вимоги до чоловіків – дещо неправильна термінологія. Для мене важливо – увага, турбота, щедрість і, звісно ж, взаємне кохання та хімія", – розповіла у сторіз Марія Гусєва
- Чому розлучилися з Олегом?
- "Були причини", – уникнула прямої відповіді Марія
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Зазначимо, що шлюб із Марією був другим у житті Олега Гусєва. У жадібності щодо красуні йому не дорікнеш. Наприклад, за народження доньки Олександри сім років тому Олег віддячив Марії подарунком – дорогою автівкою.
Нагадаємо, невдовзі після розлучення Марія Гусєва вирушила за новими враженнями на інший кінець світу – до Перу, звідки виклала дуже відверте фото – красуня зняла з себе все.