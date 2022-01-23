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Другий день 39,5: доньці динамівця Гусєва викликали швидку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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23 січня, 21:32
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Колишня дружина Олега Гусєва Марія, яка виховує їхню спільну доньку Олександру, поскаржилася на безсонну ніч
Гусєв, його донька і колишня дружина
Гусєв, його донька і колишня дружина / Фото: Instagram

7-річній дочці асистента головного тренера київського Динамо Олега Гусєва Олександрі довелося викликати швидку.

Про це у себе в сторіз розповіла колишня дружина Олега Марія.

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"Ніч без сну. І другий день 39,5. Швидка, уколи. Нехай усі дітки будуть здорові", – поділилася 23 січня вдень із фолловерами Марія Гусєва.

"Ситуація мало не дійшла до госпіталізації. Але ніч покаже. Я відволікаю як можу. Ось купила проектор, розважаємось. Сьогодні була швидка. Всім дякую за підтримку", – цей запис Марія Гусєва зробила вже 23 січня пізно ввечері.

Нагадаємо, Олег та Марія Гусєва розлучилися у листопаді 2021 року після семи років шлюбу. "Все нескінченне кінець свій знаходить... У моєму житті завершився один етап, за який я дуже вдячна", – написала Марія.

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    Марія Гусєва
    Марія Гусєва / Фото: Instagram

    Незабаром після розлучення Марія Гусєва вирушила за новими враженнями на інший кінець світу – до Перу, звідки виклала дуже відверте фото – красуня зняла з себе все.

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    Марія оголилася після розлучення з Олегом Гусєвим
    Марія оголилася після розлучення з Олегом Гусєвим / Фото: Колаж: Сьогодні

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