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Второй день 39,5: дочке динамовца Гусева вызвали скорую

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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23 января, 21:32
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Бывшая супруга Олега Гусева Мария, воспитывающая их совместную дочку Александру, пожаловалась на бессонную ночь
Гусев, его дочь и бывшая жена
Гусев, его дочь и бывшая жена / Фото: Instagram

7-летней дочери ассистента главного тренера киевского Динамо Олега Гусева Александре пришлось вызывать скорую.

Об этом у себя в сториз рассказала бывшая жена Олега Мария.

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"Ночь без сна. И второй день 39,5. Скорая, уколы. Пусть все детки будут здоровы", – поделилась 23 января днем с фолловерами Мария Гусева.

"Ситуация чуть не дошла до госпитализации. Но ночь покажет. Я отвлекаю как могу. Вот купила проектор, развлекаемся. Сегодня была скорая. Всем спасибо за поддержку", – эту запись Мария Гусева сделала уже 23 января поздно вечером.

Напомним, Олег и Мария Гусева развелись в ноябре 2021 года после семи лет брака. "Все бесконечное конец свой находит... В моей жизни завершился один этап, за который я очень благодарна", – написала тогда Мария.

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    Мария Гусева
    Мария Гусева / Фото: Instagram

    Вскоре после развода Мария Гусева отправилась за новыми впечатлениями на другой конец света – в Перу, откуда выложила очень откровенное фото – красотка сняла с себя все.

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    Мария оголилась после развода с Олегом Гусевым
    Мария оголилась после развода с Олегом Гусевым / Фото: Коллаж: Сегодня

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