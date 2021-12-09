Повністю гола: колишня дружина динамівця Олега Гусєва зняла з себе все

Марія Гусєва, яка у листопаді розлучилася з колишнім гравцем, а нині асистентом головного тренера київського Динамо Олегом Гусєвим, вирушила за новими враженнями на інший кінець світу – до Перу.
Перебуваючи там, блондинка виклала в Instagram фото, на якому повністю гола.
"Пролетіти півсвіту, добиратися добу, включаючи три пересадки та годину на каное, забратися в глиб джунглів Амазонії і, нарешті, відчути себе вільною. І так, на цьому фото я гола", – написала Марія Гусєва.
- На мою думку, це картина Мікеланджело.
- Яка жіночна!
- Нереально гарна!
- Вогонь! – такі відгуки фоловерів зібрало гаряче фото Марії Гусєвої.
Нагадаємо, Олег Гусєв та Марія були у шлюбі з 2013 року. Пара має доньку Олександру. До цього Олег уже був одружений – від першого шлюбу має сина.
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