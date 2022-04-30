Маріуполь – це справжнє пекло та геноцид! Керівник клубу УПЛ боявся смерті

Віцепрезидент ФК Маріуполь пережив справжній жах, доки не вибрався з облоги міста-героя

Віцепрезидент ФК Маріуполь: "У місті справжнє пекло і геноцид" / Фото: Телеканал "Футбол", Колаж: Сьогодні

Один із керівників футбольного клубу Маріуполь Андрій Санін поділився особистою трагедією, яка застала функціонера у місті-герої. Віцепрезидент команди особисто бачив зруйноване місто, а те що діялося на вулицях це було справжнє пекло.

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Про те, що довелося пережити, Андрій Санін розповів у програмі ФутболNEWS :

"Є метафізичне поняття "пекло", то там воно було фізично реалізовано. Це було справжнє пекло. Коли ти кожну мить чекаєш на свою смерть і смерть близьких. Ти розумієш, що нічого не можеш зробити, це так складно психологічно. Тут навіть не такі страшні голод, холод, спрага, які у нас були, а постійне очікування смерті – це просто жахливо. Місто стерли з лиця землі. Навіть не дивилися, цивільні об'єкти чи ні просто знищували. Це справжній геноцид. Від рук росіян ситуація у Маріуполі гірша, ніж у Сирії. Вони переплюнули себе. З чим викликано це звірство по відношенню до нашого міста, я не можу зрозуміти"

Раніше віце-президент ФК Маріуполь розвіяв усі розмови щодо зникнення команди . Клуб повернеться до рідного міста після звільнення його від орків.