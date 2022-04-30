Мариуполь – это настоящий ад и геноцид! Руководитель клуба УПЛ боялся смерти

Вице-президент ФК Мариуполь пережил настоящий ужас, пока не выбрался из осады города-героя

Вице-президент ФК Мариуполь: "В городе сущий ад и геноцид" / Фото: Телеканал "Футбол", Коллаж: Сегодня

Один из руководителей футбольного клуба Мариуполь Андрей Санин поделился личной трагедией, которая застала функционера в городе-герое. Вице-президент команды лично видел разрушенный город, а то что творилось на улицах это был сущий ад.

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О том, что пришлось пережить, Андрей Санин рассказал в программе ФутболNEWS:

"Есть метафизическое понятие "ад", то там оно было физически реализовано. Это был настоящий ад. Когда ты каждое мгновение ждешь своей смерти и смерти близких. Ты понимаешь, что ничего не можешь сделать, это настолько сложно психологически. Здесь даже не так страшны голод, холод, жажда, которые у нас были, а постоянное ожидание смерти – это просто ужасно. Город стерли с лица земли. Даже не смотрели, гражданские объекты или нет, просто уничтожали. Это подлинный геноцид. От рук россиян ситуация в Мариуполе хуже, чем в Сирии. Они переплюнули сами себя. С чем вызвано это зверство по отношению к нашему городу, я не могу понять"

Ранее вице-президент ФК Мариуполь развеял все разговоры по поводу исчезновения команды. Клуб вернется в родной город после освобождения его от орков.