Маріуполь повністю знищено. Сумна правда від віцепрезидента футбольного клубу

Ситуація у місті критична, а ФК Маріуполь залишився без будь-якого прибутку

Санін: "Маріуполь повністю знищено" / Фото: Колаж: Сьогодні

Місто-герой Маріуполь й досі залишається в блокаді, а російська армія продовжує бомбардувати різні райони міста. Виїхати з Маріуполя практично неможливо, а хто зміг вибратися, пройшли справжні пекельні моменти. Одним із тих, кому вдалося дістатися української території, став віцепрезидент футбольного клубу Маріуполь Андрій Санін.

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Функціонер азовської команди до останнього залишався у місті, але терпіти повне знищення вже не було сил. Як вибиралися з облоги і що зараз з містом Маріуполь, Андрій Санін розповів FanDay.

"90% міста зруйновано? Боюся, що це ще дуже оптимістична оцінка з того, що я бачив – місто повністю знищене, цілих будівель не залишилося взагалі. Найстрашніше за ці 25 днів у Маріуполі – постійне очікування смерті. Одного разу я сказав сім'ї: "Досить, треба вириватися з цього пекла". Ми просто сіли в машину, благо перед війною залили бензобак під зав'язку, взяли дві сумки з найнеобхіднішими на початку речами, улюбленицю всієї родини – шотландську кішку", — повідомив Санін.

Щодо функціонування футбольного клубу, то віце-президент Маріуполя зізнався, що зараз немає жодних доходів, і, відповідно, проблеми з фінансуванням. Про це керівництво відверто зізналося футболістам та працівникам клубу. Лютий та частково березень були закриті всі виплати, далі можливостей щодо оплати зарплати немає.

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Щодо об'єктів інфраструктури команди, Андрій Санін повідомив також неприємні новини.

"За останньою доступною мені інформацією – всі наші спортивні об'єкти так чи інакше постраждали від артилерійських та бомбових ударів". Повний масштаб руйнувань зможемо встановити лише після закінчення бойових дій."

Багато гравців, які були орендовані Маріуполем у ФК Шахтар, зіграли за донецьку команду у першому європейському матчі у рамках благодійного турне під час війни.

Один з найкращих тренерів УПЛ захищає столицю України зі зброєю у руках.