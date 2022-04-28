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Маріуполь живий! Віце-президент клубу спростував чутки про розпуск команди

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
28 квітня, 11:51
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Останнім часом у різних ЗМІ з'явилися повідомлення про розформування ФК Маріуполь, але, за словами Андрія Саніна, ця інформація – фейк
Маріуполь не зникне з футбольної карти України
Маріуполь не зникне з футбольної карти України / Фото: ФК Маріуполь, Колаж: Сьогодні

Команда з міста-героя Маріуполя виявилася однією з найбільш постраждалих від військової агресії Російської Федерації. Клуб втратив джерела фінансування, а російські загарбники знищили всю інфраструктуру.

Але незважаючи на всі труднощі, команда існує і обов'язково повернеться до рідного міста після звільнення від орків. Про це повідомив віце-президент ФК Маріуполь Андрій Санін.

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"За час своєї кар'єри в спортивному менеджменті я регулярно стикався з різними фейками, спрямованими проти нашого Клубу, і вже перестав звертати увагу на підступи "доброзичливців".

Але зараз, коли наша країна героїчно бореться проти рашизму, створювати "зради" на порожньому місці, це однозначно працюватиме на нашого ворога. І я дуже розраховую, що йдеться про кричущу некомпетентність і банальну спрагу трафіку на скандалі, а не про участь в ІПСО на боці ворога.

А всім нашим недоброзичливцям я відповім просто – не дочекаєтеся, український Маріуполь жив, живе та житиме у складі нашої прекрасної країни. І я не уявляю наше місто без футболу!", – написав Санін у своєму Facebook .

Раніше віце-президент ФК Маріуполь показав жахливі кадри руйнувань клубної інфраструктури, де займалися діти. Російські варвари знищили унікальний критий спорткомплекс, де безкоштовно навчалися понад 300 юних футболістів.

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