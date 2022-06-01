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Маму місяць везли у товарному вагоні до Бурятії – одкровення легенди Карпат

Олексій Андрейцев Олексій Андрейцев редактор Спорт Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
1 червня, 13:53
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Роман Зуб розповів, як його родина постраждала від репресій у Радянському Союзі, та закликав українців чітко себе ідентифікувати
Маму Романа Зуба репресували
Маму Романа Зуба репресували / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній футболіст львівських Карпат Роман Зуб розповів, як його родина постраждала від російських окупантів багато років тому. Раніше ексгравець Карпат віддав життя, захищаючи Україну.

"Моя мама була репресована. 11 років прожила десь у Бурятії, за Улан-Уде. Вона вже пізніше мені все це розповіла. Тоді був СРСР – дитині боялися говорити такі речі. Вона розповіла, як їх місяць везли в товарному вагоні.

Ті, хто були під москалем, чудово розуміють, хто це і що це таке. Не ось це "яка різниця"...

Ми повинні себе ідентифікувати – українець ти чи хто? Поляки народжуються поляками. Вони знають, хто вони. У нас зараз є шалений історичний шанс стати справді незалежною державою", – розповів Зуб у програмі "Ще прийде час".

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський присвоїв вихованцю Карпат Віталію Сапилу звання Герой України.

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