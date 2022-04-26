Екс-гравець львівських Карпат віддав життя, захищаючи Україну

Під час оборони Харкова загинув вихованець львівського футболу Артур Гриценко, який грав у вищій лізі

Екс-захисник Карпат загинув під Харковом / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна нещадно забирає життя українських спортсменів. Російська армія продовжує військовий наступ на території України. Одна з найгарячіших точок фронту – це оборона Харкова. Саме там, під час захисту громадян нашої країни, своє життя віддав український футболіст Артур Гриценко.

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Артур Гриценко – вихованець житомирського та львівського футболу. Професійну кар'єру розпочав у клубі Львів, після чого потрапив до структури Карпат, за які провів свій єдиний поєдинок у вищій лізі України. Потім довгий час виступав у складі різних професійних команд у першій та другій українській лізі. Виступав на позиції захисника.

Артур Гриценко уродженець Новоград-Волинського району Житомирської області. Мер міста вже приніс свої співчуття рідним героям:

"Захищаючи рідну землю від російських окупантів, 22 квітня 2022 року у зоні бойових дій загинув військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, наш земляк, мешканець с. Наталівка Артур Гриценко. Мер міста, депутатський корпус та виконавчий комітет Новоград-Волинського міської ради висловлюють співчуття сім'ї та близьким Артура Гриценка. У цей скорботний час ми з глибоким сумом розділяємо ваше горе і біль втрати.

Про непоправну втрату повідомили у відділенні НОК Львівської області:

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"Він був захисником на футбольному полі та захисником на війні."

Нагадаємо, що Харків продовжує страждати від постійних обстрілів рашистами, від яких гинуть цивільні люди.