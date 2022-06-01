Маму месяц везли в товарном вагоне в Бурятию – откровение легенды Карпат

Бывший футболист львовских Карпат Роман Зуб рассказал, как его семья пострадала от российских оккупантов много лет назад. Ранее экс-игрок Карпат отдал жизнь, защищая Украину.

"Моя мама была репрессирована. 11 лет прожила где-то в Бурятии, за Улан-Удэ. Она уже позже мне все это рассказала. Тогда был СССР – ребенку боялись говорить такие вещи. Она рассказала, как их месяц везли в товарном вагоне.

Те, кто были под москалем, прекрасно понимают, кто это и что это такое. Не вот это "какая разница"...

Мы должны себя идентифицировать – украинец ты или кто? Поляки рождаются поляками. Они ясно знают, кто они. У нас сейчас есть безумный исторический шанс стать действительно независимым государством", – рассказал Зуб в программе "Ще прийде час".