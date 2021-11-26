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Луганськ – це Україна! Скандали в Італії через патріотичний банер

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
26 листопада, 12:07
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Стюарди на римському стадіоні "Олімпійський" не дозволили фанатам луганської Зорі вивісити банер із написом "Луганськ – це Україна"
Банер "Луганськ - це Україна" не пропустили на стадіон
Банер "Луганськ - це Україна" не пропустили на стадіон / Фото: Twitter, REUTERS

Вболівальники хотіли розмістити патріотичний банер на трибуні під час матчу Зорі проти Роми у п'ятому турі групового етапу Ліги конференцій.

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Проте стюарди заборонили його вивісити, пославшись на те, що напис на ньому є політичним, повідомляє Twitter Zorya Londonsk.

Також зазначається, що раніше інший банер з таким же написом був пронесений на стадіон без проблем.

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Нагадаємо, Зоря програла Ромі 0:4 і втратила шанси на вихід із групи. Матч останнього туру проти Буде-Глімту вже нічого не вирішує.

Раніше ми писали, що гасло "Героям слава!" тепер є офіційним для збірної України. Виконком Асоціації футболу України затвердив нові футбольні символи – великий герб із картою країни, а також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".

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