Луганськ – це Україна! Скандали в Італії через патріотичний банер

Стюарди на римському стадіоні "Олімпійський" не дозволили фанатам луганської Зорі вивісити банер із написом "Луганськ – це Україна"

Банер "Луганськ - це Україна" не пропустили на стадіон / Фото: Twitter, REUTERS

Вболівальники хотіли розмістити патріотичний банер на трибуні під час матчу Зорі проти Роми у п'ятому турі групового етапу Ліги конференцій.

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Проте стюарди заборонили його вивісити, пославшись на те, що напис на ньому є політичним, повідомляє Twitter Zorya Londonsk.

Також зазначається, що раніше інший банер з таким же написом був пронесений на стадіон без проблем.

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Нагадаємо, Зоря програла Ромі 0:4 і втратила шанси на вихід із групи. Матч останнього туру проти Буде-Глімту вже нічого не вирішує.

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