"Вовки" розірвали "мужиків": Зоря втратила шанс на єврокубкову весну

Луганський клуб програв ключовий матч Ліги конференцій команді Жозе Моурінью з рахунком 0:4

Рома обіграла Зорю у матчі Ліги конференцій / Фото: Reuters

У четвер, 25 листопада, Зоря на виїзді зустрічалася з Ромою. Онлайн матчу Рома – Зоря ми проводили на нашому сайті.

У матчі проти римлян команду Віктора Скрипника влаштовувала лише перемога. У першому таймі луганчани на рівних протистояли Ромі, але безглузді помилки в обороні поставили хрест на єврокубкових перспективах.

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Рахунок у матчі на 15-й хвилині відкрили римляни. Ель Шаараві протягнув м'яч через лівий фланг і прострілив на дальню штангу, звідки точно в дотик пробив Перес – 1:0.

У середині першого тайму римляни подвоїли свою перевагу. Помилкою луганчан у центрі поля скористався Верету, який пройшов через центр та виконав пас на Дзаньоло – 2:0.

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За п'ять хвилин до кінця першого тайму арбітр призначив пенальті у ворота Зорі. Але молодий воротар "мужиків" Дмитро Мацапура відбив удар Верету.

Початок другого тайму став холодним душем для підопічних Скрипника. На 46-й хвилині Абрахам забив третій м'яч у ворота Зорі.

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А через півгодини той самий Абрахам зробив рахунок непристойним – 4:0.

Ліга конференцій УЄФА. Груповий етап. Група C. 5-й тур.

Рома – Зоря – 4:0

Голи: Карлес Перес (15), Дзаньоло (33), Абрахам (46, 75)

На 41-й хвилині Верету (Рома) не забив пенальті (воротар).

Рома: Патрісіу, Кумбула, Смоллінг (Ібаньєс, 69), Манчіні, Ель-Шаараві (Залевські, 69), Мхітарян (Міссорі, 79), Верету, Карсдорп, Дзаньоло (Шомуродов, 69), Абрахам (Майораль, 76)

Зоря: Мацапура, Жуніньо (Снурніцин, 70), Імереков, Вернідуб, Фаворов, Кабаєв, Цвек, Булеца, Аллах'яр, Захеді (Гладкий, 46), Громов (Назарина, 46)

Поразка у Римі поставила хрест на єврокубкових сподіваннях українських уболівальників. Луганчани після п'яти турів залишилися на третьому місці групи С, відстаючи від Роми на чотири очки.

Зоря слідом за Динамо та Шахтарем залишає єврокубки.