11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Україна нокаутувала Росію і УЄФА! "Героям слава!" – тепер наше офіційне гасло

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
11 червня, 12:02
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Виконком Асоціації футболу України затвердив нові футбольні символи – великий герб з картою країни, а також гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!"
Форма збірної України з футболу
Форма збірної України з футболу / Фото: УАФ

Як повідомив голова Асоціації футболу України Андрій Павелко, гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" тепер офіційно стали футбольними. Раніше після тиску Росії УЄФА зобов'язав збірну прибрати з футболок напис "Героям слава!" нібито через політичний підтекст.

"Тільки що, Виконком УАФ одноголосно підтримав мою пропозицію і затвердив футбольні символи України. Тепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризуба з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб – карта України з тризубом в центрі.

Також Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!", які вже багато років є привітанням для мільйонів наших уболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об'єднав усіх українців, з різних регіонів України та наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов'язані і маємо честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!

Слава Україні!

ГЕРОЯМ СЛАВА!" – написав Павелко в Facebook.

Читайте також: "Путін – х**ло!". Реакція українців на заборону форми збірної на Євро-2020

Раніше колишній наставник збірної України, а нині голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич порадив цим "експертам" зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором і використовуючи державний гімн.

А ось у росіян "палахкотить" через нову форму збірної України, в соціальних мережах вони почали писати, що "території в України" зовсім немає, в хід пішли "фашисти", "бандерівці" і "німці". Як заявив адвокат російського футболіста-кримінальника Павла Мамаєва, носіння форми збірної України в РФ може бути розцінено як сепаратизм.

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