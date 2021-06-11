Україна нокаутувала Росію і УЄФА! "Героям слава!" – тепер наше офіційне гасло

Виконком Асоціації футболу України затвердив нові футбольні символи – великий герб з картою країни, а також гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!"

Форма збірної України з футболу / Фото: УАФ

Як повідомив голова Асоціації футболу України Андрій Павелко, гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" тепер офіційно стали футбольними. Раніше після тиску Росії УЄФА зобов'язав збірну прибрати з футболок напис "Героям слава!" нібито через політичний підтекст.

"Тільки що, Виконком УАФ одноголосно підтримав мою пропозицію і затвердив футбольні символи України. Тепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризуба з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб – карта України з тризубом в центрі.

Також Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!", які вже багато років є привітанням для мільйонів наших уболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об'єднав усіх українців, з різних регіонів України та наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов'язані і маємо честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!

Слава Україні!

ГЕРОЯМ СЛАВА!" – написав Павелко в Facebook.

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Раніше колишній наставник збірної України, а нині голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич порадив цим "експертам" зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором і використовуючи державний гімн.

А ось у росіян "палахкотить" через нову форму збірної України, в соціальних мережах вони почали писати, що "території в України" зовсім немає, в хід пішли "фашисти", "бандерівці" і "німці". Як заявив адвокат російського футболіста-кримінальника Павла Мамаєва, носіння форми збірної України в РФ може бути розцінено як сепаратизм.