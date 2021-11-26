25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Найгірший сезон за 20 років: Україна провалилася в єврокубках та рейтингу УЄФА

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
26 листопада, 08:43
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Українські клуби практично завершили свій виступ у єврокубках. Останній тур жодним чином не вплине на становище наших команд у турнірних таблицях
Українські клуби завершають свій виступ у еврокубках
Українські клуби завершають свій виступ у еврокубках / Фото: REUTERS

Цього тижня Динамо, Шахтар, а потім і Зоря оформили прощання з єврокубками – перші два не зможуть піднятися вище за четверте місце в Лізі чемпіонів, а луганчани залишаться третіми в Лізі конференцій за будь-якого розкладу.

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Разом із вильотом із єврокубків наші представники провалилися у Таблиці коефіцієнтів УЄФА.

У поточному сезоні українські команди заробили лише 3.800 балів – що є найгіршим результатом за 20 років. Лише у сезоні 2001/2002 було менше – 3.625.

Хто приніс найбільше:

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  • Шахтар – 8.5
  • Динамо – 5.0
  • Зоря – 4.0
  • Колос – 1.0
  • Ворскла – 0.5

Додамо, що Динамо та Шахтар отримали по 4 бонусні бали за вихід у груповий етап ЛЧ. "Гірники" більшу частину своїх очок заробили у кваліфікації.

Так, попереду ще три матчі та ситуацію можна буде поправити, але суттєво на становище України це вже не вплине. Припустивши, що всі три матчі завершаться на нашу користь, Україна зможе заробити 1.2000 балів.

Зазначимо, що наприкінці сезону від нашого рейтингу відвалиться 8.000 балів за сезон 17/18. Серед конкурентів більше втратять лише Росія та Австрія.

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Нагадаємо, що з наступного сезону чемпіон України не матиме прямої путівки до групового етапу Ліги чемпіонів.

ТОП-20 таблиці коефіцієнтів УЄФА

М Країна 17/18 21/22 Рейтинг Команди
1Англія20.07113.57199.2127/7
2Іспанія19.7149.28586.9987/7
3Італія17.33310.28571.4737/7
4Німеччина9.85710.21469.2137/7
5Франція11.50011.91653.5816/6
6Португалія9.6667.91648.3824/6
7Нідерланди2.90012.60042.7005/5
8Австрія9.7507.00035.4504/5
9Шотландія4.0004.50033.5002/5
10Росія12.6003.50032.6823/5
11 Україна 8.000 3.800 31.400 3/5
12Сербія6.3756.00029.8752/4
13Бельгія2.6005.80029.8004/5
14Швейцарія6.5006.75028.6752/4
15Греція5.1005.75025.9502/4
16Туреччина6.8005.50025.9003/5
17Кіпр7.0003.62525.8752/4
18Данія5.2506.40025.7754/5
19Хорватія5.1254.50025.6501/4
20Чехія5.5004.50025.6003/5

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Чемпіонат України
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
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