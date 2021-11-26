Найгірший сезон за 20 років: Україна провалилася в єврокубках та рейтингу УЄФА

Українські клуби практично завершили свій виступ у єврокубках. Останній тур жодним чином не вплине на становище наших команд у турнірних таблицях

Українські клуби завершають свій виступ у еврокубках / Фото: REUTERS

Цього тижня Динамо, Шахтар, а потім і Зоря оформили прощання з єврокубками – перші два не зможуть піднятися вище за четверте місце в Лізі чемпіонів, а луганчани залишаться третіми в Лізі конференцій за будь-якого розкладу.

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Разом із вильотом із єврокубків наші представники провалилися у Таблиці коефіцієнтів УЄФА.

У поточному сезоні українські команди заробили лише 3.800 балів – що є найгіршим результатом за 20 років. Лише у сезоні 2001/2002 було менше – 3.625.

Хто приніс найбільше:

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Шахтар – 8.5

Динамо – 5.0

Зоря – 4.0

Колос – 1.0

Ворскла – 0.5

Додамо, що Динамо та Шахтар отримали по 4 бонусні бали за вихід у груповий етап ЛЧ. "Гірники" більшу частину своїх очок заробили у кваліфікації.

Так, попереду ще три матчі та ситуацію можна буде поправити, але суттєво на становище України це вже не вплине. Припустивши, що всі три матчі завершаться на нашу користь, Україна зможе заробити 1.2000 балів.

Зазначимо, що наприкінці сезону від нашого рейтингу відвалиться 8.000 балів за сезон 17/18. Серед конкурентів більше втратять лише Росія та Австрія.

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Нагадаємо, що з наступного сезону чемпіон України не матиме прямої путівки до групового етапу Ліги чемпіонів.

ТОП-20 таблиці коефіцієнтів УЄФА