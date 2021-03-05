"Ліверпуль" перетворюється в середняка. Знову фіаско в АПЛ

Сьогодні на "Енфілді" пройшов центральний матч 27-го туру чемпіонату Англії. Чинний чемпіон країни "Ліверпуль" приймав "Челсі". Ми вели онлайн-трансляцію поєдинку "Ліверпуль" – "Челсі".

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У "Ліверпуля" був просто жахливий лютий у АПЛ. Мерсисайдці програли чотири матчі поспіль, проте в останній день зими все-таки перервали цю серію, здолавши на виїзді "Шеффілд Юнайтед". Але серія може знову стартувати. Почин зробив "Челсі", який здобув три очки на виїзді.

Долю зустрічі вирішив єдиний гол на 43-й хвилині. Дальній пас від Канте знайшов Маунта, який пройшов уздовж лінії штрафного і пробив з-під Фабіньо. Аліссон не врятував.

А перед цим за "Ліверпуль" зіграв VAR, який зафіксував офсайд у Вернера. Тімо міг забивати і в другому таймі, але не реалізував вихід один на один.

Чорна смуга "Ліверпуля" триває. Клуб скотився в середину турнірної таблиці і ризикує залишитися без Ліги чемпіонів. А ось "Челсі", навпаки, після перемоги піднявся в топ-4.

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Турнірна таблиця

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