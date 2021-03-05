Русский
$ 27,76
33,41
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Ліверпуль" перетворюється в середняка. Знову фіаско в АПЛ

5 березня, 00:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Мерсисайдці поступилися вдома "Челсі"

Сьогодні на "Енфілді" пройшов центральний матч 27-го туру чемпіонату Англії. Чинний чемпіон країни "Ліверпуль" приймав "Челсі". Ми вели онлайн-трансляцію поєдинку "Ліверпуль" – "Челсі".

Реклама

У "Ліверпуля" був просто жахливий лютий у АПЛ. Мерсисайдці програли чотири матчі поспіль, проте в останній день зими все-таки перервали цю серію, здолавши на виїзді "Шеффілд Юнайтед". Але серія може знову стартувати. Почин зробив "Челсі", який здобув три очки на виїзді.

Долю зустрічі вирішив єдиний гол на 43-й хвилині. Дальній пас від Канте знайшов Маунта, який пройшов уздовж лінії штрафного і пробив з-під Фабіньо. Аліссон не врятував.

А перед цим за "Ліверпуль" зіграв VAR, який зафіксував офсайд у Вернера. Тімо міг забивати і в другому таймі, але не реалізував вихід один на один.

Чорна смуга "Ліверпуля" триває. Клуб скотився в середину турнірної таблиці і ризикує залишитися без Ліги чемпіонів. А ось "Челсі", навпаки, після перемоги піднявся в топ-4.

Реклама

Читайте також: ФІФА хоче змусити Бразилію та Аргентину грати в Європі

Турнірна таблиця

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат Англії Ліверпуль Челсі Лондон
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналуФутбол
"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерамиФутбол
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесієюФутбол
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туру
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туруЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти