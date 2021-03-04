ФІФА хоче змусити Бразилію і Аргентину грати в Європі

ФІФА намагається переконати керівників Південної Америки перенести частину березневих відбіркових матчів чемпіонату світу – 2022 в Європу, щоб клуби англійської Прем'єр-ліги могли відпустити футболістів для виступів за національні команди.

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Раніше головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп повідомив, що не відпустить своїх гравців в розташування національних команд, якщо тим після повернення доведеться сісти на тривалий карантин. Минулого місяця ФІФА дозволила клубам робити так при необхідності.

Розлючені керівники КОНМЕБОЛ тепер обговорюють перенесення матчів, запланованих на березень, в тому числі ігри між Бразилією і Аргентиною і Аргентиною і Уругваєм. Однак відбірковий турнір в Південній Америці вже відстає від графіка на чотири тури через пандемію коронавыруса, а влітку на континенті відбудеться перенесений Кубок Америки-2020.

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ФІФА запропонувала варіант вирішення проблеми – перенести відбіркові матчі до Європи, мотивуючи це ще й тим, що глядачі все одно не будуть допущені на трибуни в Південній Америці, а значить, команди не матимуть традиційної домашньої переваги.

Перенесення матчів в Будапешт, Бухарест і Афіни, як УЄФА раніше зробив для матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи, дозволить легіонерам з Південної Америки, що грають у Європі, спокійно виступити за свої збірні.

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