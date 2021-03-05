"Ливерпуль" превращается в середняка. Снова фиаско в АПЛ

Сегодня на "Энфилде" прошел центральный матч 27-го тура чемпионата Англии. Действующий чемпион страны "Ливерпуль" принимал "Челси". Мы вели онлайн-трансляцию поединка "Ливерпуль" – "Челси".

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У "Ливерпуля" был просто кошмарный февраль в АПЛ. Мерсисайдцы проиграли четыре матча кряду, однако в последний день зимы все-таки прервали эту серию, одолев на выезде "Шеффилд Юнайтед". Но серия может вновь стартовать. Почин сделал "Челси", который добыл три очка на выезде.

Судьбу встречи решил единственный гол на 43-й минуте. Дальний заброс от Канте нашел Маунта, который прошел вдоль линии штрафной и пробил из-под Фабиньо. Алиссон не спас.

А перед этим за "Ливерпуль" сыграл VAR, который зафиксировал офсайд у Вернера. Тимо мог забивать и во втором тайме, но не реализовал выход один на один.

Черная полоса "Ливерпуля" продолжается. Клуб скатился в середину турнирной таблицы и рискует остаться без Лиги чемпионов. А вот "Челси", наоборот, после победы поднялся в топ-4.

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